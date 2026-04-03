  1. استانها
  2. قم
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۶

آیین گرامیداشت سپهبد شهید موسوی در حرم بانوی کرامت برگزار شد

قم- آیین بزرگداشت سپهبد شهید موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با حضور گسترده زائران، مجاوران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قم، آیین بزرگداشت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی شامگاه جمعه هم‌زمان با شب شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) با حضور گسترده مردم، زائران، مجاوران و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در شبستان امام(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.

در این مراسم، فضای شبستان امام(ره) مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نمادهای مقاومت، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران با سر دادن شعارهای الله‌اکبر، هیهات مناالذله، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، جلوه‌ای از وحدت، حماسه و وفاداری به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

در این آیین، چهره‌هایی چون سید اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور، استاندار قم و جمعی از مسئولان حوزوی و استانی نیز حضور داشتند و در کنار اقشار مختلف مردم، یاد و خاطره این فرمانده شهید را گرامی داشتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در این مراسم با اشاره به هم‌زمانی شب خاکسپاری این فرمانده شهید با شب شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: این تقارن حامل پیام مهمی است، همان‌گونه که حضرت حمزه(ع) مدافع رسول خدا(ص) بود، این شهید والامقام نیز در مقاطع حساس، مدافع ارتش، نظام و امنیت کشور بود.

وی افزود: در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که زمزمه‌هایی برای انحلال ارتش مطرح می‌شد، سپهبد شهید موسوی در کنار شهیدان قرنی و صیاد شیرازی با صلابت ایستاد و نقش مؤثری در حفظ این نهاد راهبردی و اقتدارآفرین ایفا کرد.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری این فرمانده شهید ادامه داد: پذیرش مسئولیت خطیر ستاد مشترک پس از شهادت شهید باقری و در شرایط دشوار جنگ ۱۲ روزه، نمادی روشن از شجاعت، اخلاص و احساس تکلیف او بود و مسئولیتی که به‌خوبی می‌دانست با دوری از خانواده و خطر همیشگی شهادت همراه است.

وی تصریح کرد: این شهید بزرگوار پاداش سال‌ها مجاهدت و خدمت خالصانه خود را از رهبر شهید انقلاب دریافت کرد و سرانجام نیز در همان مسیر نورانی، در یک روز و در معیت ایشان به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6790865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها