تجمع مسلحانه مردم سوریه علیه رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ده ها تن از مردم سوریه ساکن حومه قنیطره با در دست داشتن سلاح هایشان خشم خود را نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن یک جوان ۱۸ ساله سوری به نام اسامه فهد الفهد نشان دادند.

بر اساس این گزارش، این جوان سوری یک شهروند غیر نظامی بود که هیچ ارتباطی با فعالیت های نظامی نداشت و حین رانندگی در نزدیکی نوار مرزی بلندی های اشغالی جولان سوریه هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

معترضان سوری در این تجمع شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی دادند و برخی از آنها تلاش کردند خود را به ایست های بازرسی این رژیم برسانند.