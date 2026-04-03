به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: منابع خبری و شاهدان عینی از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی و پی در پی در مناطق وسیعی از شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این انفجارهای مهیب که همچنان ادامه دارد، شهر حیفا، منطقه کرمل، مجتمع عظیم صنعتی شهرک صهیونیست نشین کریوت و صدها شهر و شهرک صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین را لرزانده است.

همزمان، بلندی‌های اشغالی جولان سوریه نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که آژیرهای خطر در گستره بی‌سابقه‌ای از شمال این رژیم به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی برای نخستین بار، هشدار موشکی از دریاچه طبریه در شرق تا سواحل دریای مدیترانه در غرب سرزمین های اشغالی فلسطین به صدا در آمده است.

همچنین آژیر هشدار در پایگاه حساس نیروی هوایی رمات داوید در شمال سرزمین های اشغالی به صدا در آمد.

رادیو رژیم صهیونیستی به صراحت اذعان کرد که همزمان با شلیک ده‌ها فروند موشک از سوی حزب‌الله لبنان به سمت منطقه الجلیل و شهر نهاریا، شماری موشک از سوی جمهوری اسلامی ایران به سمت حیفا شلیک شده است. این هماهنگی بی‌سابقه میان دو جبهه اصلی مقاومت، نشان‌دهنده سطح بالای همکاری و یکپارچگی در فرماندهی عملیات علیه رژیم صهیونیستی است.

روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» نیز در خبری فوری از اصابت دقیق موشک‌های ایران به یک کارخانه حساس و استراتژیک تولید پهپاد در شهر پتخ تیکوا خبر داد.

منابع خبری رژیم اسرائیل تاکید کردند که این تاسیسات نظامی که در تولید پهپادهای تهاجمی و شناسایی نقش کلیدی دارد، خسارات بسیار سنگین و گسترده‌ای متحمل شده است.

کارشناسان نظامی معتقدند که اصابت موفقیت‌آمیز به این هدف در عمق منطقه تل‌آویو، قدرت اطلاعاتی و دقت عمل بالای موشک‌های ایران را به نمایش گذاشت.

این کارشناسان ابراز عقیده کردند که این حمله گسترده و هماهنگ، نقاط ضعف فاحش و جبران‌ناپذیر سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان را آشکار کرد.

به اعتقاد آنها، اصابت موشک به پتخ تیکوا در شرق تل‌آویو و پایگاه هوایی رمات داوید در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین ثابت کرد که هیچ نقطه امنی در سراسر سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.