آغاز به کار کمپین حمایت مردم مصر از مقاومت ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از وکلا، پزشکان، معلمان، اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، دانشجویان و اقشار مختلف مردم مصر با راه اندازی یک کمپین به صورت خودجوش شروع به تهیه طوماری کردند که حمایت و طرفداری از مقاومت مردمی ایران در برابر جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونیستی را نشان می‌دهد.

در این نامه که با استقبال افکار عمومی مصر مواجه شده و امضاهای آن در حال افزایش است، آمده است: شهروندان مصری که این بیانیه را امضا کرده‌اند، همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران در مقابل جنگی که توسط ایالات متحده و اسرائیل تحمیل شده است اعلام می‌کنند؛ جنگی که هدف آن نابودی توانمندی‌های ایران، تغییر جایگاه سیاسی و سیاست‌های آن، کنترل منابع و محدود کردن نقش منطقه‌ای ایران به نفع دشمن صهیونیستی و نخبگان حاکم آن است که ماهیت استعمارگرایانه دارند.