مصر درخواست ایران درباره عبور کشتی هایش از کانال سوئز را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : یک منبع نظامی در مصر گفت وزارت دفاع درخواست ایران برای عبور کشتی های جنگی آن از کانال سوئز را بررسی می کند.



شبکه العربیه نیز که از چند روز پیش در همسویی با رژیم صهیونیستی به خبرسازی و دروغ پراکنی در این زمینه دست زده و مدعی شده بود مصر با عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز مخالفت کرده است، در خبری فوری اعلام کرد : نیروهای مسلح مصر در حال بررسی اجازه به کشتی های جنگی ایران برای عبور از کانال سوئز هستند.



آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی دیروز مدعی شده بود قرار است روز پنجشنبه(دیروز) دو فروند ناو ایران از کانال سوئز عبور کنند که این خطری بزرگی برای موجودیت اسرائیل است، شبکه العربیه که همسویی عجیبی با صهیونیستها و استکبار جهانی دارد بلافاصله با تکیه بر این ادعای دروغین سعی در پر و بال دادن به ماجرا کرد و مدعی شد که مسئولان کانال سوئز از ورود دو کشتی ایرانی به این کانال خودداری کرده اند، خبری که هرگز از سوی قاهره تایید نشده بود.