تلاشی برای بازاندیشی در روایت واقعیت

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که تجربه‌های بزرگ اجتماعی و تاریخی، به‌ویژه تجربه جنگ و بحران، بیش از هر دوره‌ای به روایت نیاز دارند، اما بسیاری از متن‌ها همچنان در سطح گزارش واقعه یا بیان احساسات متوقف می‌مانند. این کتاب می‌کوشد از دل همین وضعیت، مسئله‌ای بنیادی را طرح کند: چگونه می‌توان از واقعیت نوشت، بی‌آنکه نوشتن به گزارش صرف یا بیان عاطفی فروکاسته شود؟

«ناداستان یا روایت؟» در واقع تلاشی نظری برای صورت‌بندی دوباره نسبت میان واقعیت، روایت و معنا است. نویسنده در این اثر نشان می‌دهد که نوشتن درباره واقعیت صرفاً ثبت آنچه رخ داده نیست، بلکه فرایندی است که در آن تجربه تاریخی به روایت تبدیل می‌شود و روایت امکان خلق معنا و چشم‌اندازی تازه را فراهم می‌کند. از این منظر، مسئله اصلی کتاب نه فقط «چگونه نوشتن»، بلکه «چگونه دیدن واقعیت» است.

این کتاب با تمرکز بر مبانی ادبیات واقع‌گرا و ناداستان روایی، می‌کوشد چارچوبی نظری و عملی برای نویسندگانی فراهم کند که با واقعیت‌های معاصر سروکار دارند؛ به‌ویژه برای نویسندگانی که در حوزه‌هایی چون جنگ‌نگاری، خاطره‌نگاری، گزارش‌های روایی و روایت‌های مستند فعالیت می‌کنند.

در بسیاری از این متون، تجربه‌های انسانی و تاریخی مهمی ثبت می‌شود، اما اغلب این نوشته‌ها در سطح بازگویی وقایع یا انتقال احساسات باقی می‌مانند. «ناداستان یا روایت؟» تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه می‌توان این تجربه‌ها را به متنی تبدیل کرد که علاوه بر ثبت واقعیت، قادر به خلق معنا، ساختن چشم‌انداز و تولید فهمی تازه از تجربه انسانی باشد.

از این جهت، کتاب را می‌توان نخستین اثر فارسی دانست که به طور متمرکز و نظام‌مند به مسئله روایت در نوشتن واقعیت می‌پردازد. در حالی که در ادبیات نظری جهان، بحث درباره ناداستان روایی، روایت واقعیت و مرزهای میان ادبیات و واقعیت سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد، در زبان فارسی کمتر اثری به صورت مستقیم به این مسئله پرداخته است. «ناداستان یا روایت؟» می‌کوشد این خلأ نظری را تا حدی جبران کند و گفت‌وگویی تازه درباره شیوه‌های نوشتن واقعیت در فضای ادبی ایران آغاز کند.

یکی از محورهای اصلی کتاب، توجه به وضعیت خاص نوشتن در ایران امروز است؛ وضعیتی که در آن حجم زیادی از متون مرتبط با تجربه‌های تاریخی، اجتماعی و به‌ویژه جنگ در حال تولید است. نویسنده با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره ماهیت روایت، نقش نویسنده، نسبت تجربه و زبان و نیز امکان‌های زیبایی‌شناختی ناداستان، تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه این متون می‌توانند از سطح ثبت واقعه فراتر بروند و به آثاری تبدیل شوند که هم از نظر ادبی و هم از نظر معرفتی واجد اهمیت باشند.

«ناداستان یا روایت؟» از این منظر صرفاً یک کتاب آموزشی یا دستورالعمل نویسندگی نیست، بلکه کوششی نظری برای بازاندیشی در مفهوم روایت است؛ تلاشی برای اینکه نشان دهد روایت واقعیت، اگر به‌درستی فهم شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خلاقیت ادبی و اندیشیدن درباره جهان معاصر باشد.

این کتاب در نهایت دعوتی است به نویسندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه ادبیات واقع‌گرا تا نسبت خود با واقعیت را از نو تعریف کنند: واقعیت صرفاً مجموعه‌ای از وقایع گذشته نیست، در واقع میدانی است که در آن روایت می‌تواند معنا، منظر و فهم تازه‌ای از تجربه انسانی بیافریند.

کتاب «ناداستان یا روایت؟» نوشته آزاده جهان احمدی در ۳۹۲صفحه و از سوی انتشارات مهرستان منتشر شده است.