جنایتکاران باید غرامت دهند/ مسئولان قدر مردم را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته های اخیر کشورمان با یک جنگ تحمیلی از سوی رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا جنایتکار رو به رو شده که باعث به شهادت رسیدن بسیاری از مردم بیگناه از جمله بیش از ۱۶۰ دانش آنوز در شهرستان میناب شده است.

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با این موضوع اظهار داشت: مسئولان کشور ما به خوبی می دانند که این جنگ باید به نقطه ای برسد که هم سران رژیم صهیونیستی و هم آمریکا به زانو در بیایند و علاوه بر این ما باید روی شرط و شروط هایی هم که داریم اصرار کنیم و نباید از هیچکدام از آنها غافل شویم.

او ادامه داد: این دو کشور به خاک مقدس کشورمان تجاوز کردند و بسیاری از فرماندهان مظلوم و رهبر عزیزمان را شهید کردند. دانش آموزانی که در میناب به شهادت رسیدند، دختر بچه هایی بودند که با هزاران امید به مدرسه رفته بودند تا درس بخوانند و آینده این کشور شوند اما ناجوانمردانه شهید شدند. انسان های پاک و بیگناه زیادی تاکنون شهید شده اند که جنایتکاران باید تقاص خون پاک آنها را بدهند.

پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: مردم ما در صحنه حضور دارند و با تمام سختی هایی که وجود دارد، پشت کشور ایستاده اند و این مردم لیاقت بهترین ها را دارند. بعد از پایان جنگ که انشاالله با پیروزی رزمندگان ما به اتمام خواهد رسید مسئولان باید قدردان محبت مردم باشند. من به نوبه خودم دست تک تک این عزیزان را می بوسم و ما هم به عنوان جامعه ورزش جزئی از مردم هستیم و وظیفه خودمان می دانیم که در خیابان ها حضور داشته باشیم‌.

او افزود: ما کشور قدرتمندی داریم و همه اقشار جامعه باید دست در دست هم دهند تا اتحاد و انسجام ملی شکل بگیرد. متأسفانه یکسری کشور و وطن فروش وجود دارند که آنها هم به سزای اعمل خود خواهند رسید. نباید به راحتی از سد این دو کشور گذشت و باید هزینه تمام خسارت هایی که وارد کرده اند را پرداخت کنند.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ باید تمهیداتی اندیشده شود تا تنگه هرمز بیش از پیش و کلا در اختیار ما قرار گیرد تا به نفع مردم بشود از آن استفاده کرد.