۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

اموال شهروند شهرضایی مقیم اروپا توقیف شد

اصفهان- اموال شهروند شهرضایی مقیم یکی از کشورهای اروپایی که نقش فعال در اغتشاشات دی ماه و حمایت از حمله آمریکایی صهیونی به کشور داشت، توقیف و مصادره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با رصد فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در جامعه اطلاعاتی شهرستان شهرضا یکی از شهروندان شهرضایی با مشخصات (الف ـ ط) مقیم یکی از کشورهای اروپایی که نقش فعالی در اغتشاشات ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ داشته و اخیرا نیز در فضای مجازی حمایت علنی از تهاجم نظامی آمریکایی ـ صهیونی علیه کشور داشته است، شناسایی و برای توقیف و مصادره اموال و دارایی های ایشان به مقام قضایی معرفی شد.

