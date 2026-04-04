اموال شهروند شهرضایی مقیم اروپا توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با رصد فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در جامعه اطلاعاتی شهرستان شهرضا یکی از شهروندان شهرضایی با مشخصات (الف ـ ط) مقیم یکی از کشورهای اروپایی که نقش فعالی در اغتشاشات ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ داشته و اخیرا نیز در فضای مجازی حمایت علنی از تهاجم نظامی آمریکایی ـ صهیونی علیه کشور داشته است، شناسایی و برای توقیف و مصادره اموال و دارایی های ایشان به مقام قضایی معرفی شد.