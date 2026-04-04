دنیامالی خطاب به اردوغان: ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی امروز (شنبه 15 فروردین) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش در ترکیه آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

علی پسندیده رییس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی دیگر نماینده ایران در این اجلاس است.

در این اجلاس، وزرای ورزش بیش از ١۵ کشور جهان حضور دارند و درباره توسعه رشته‌های سنتی و قومیتی در دنیای مدرن به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

در جریان اجلاس اتحادیه جهانی ورزش های قومیتی، وزیر ورزش و جوانان با نجم‌الدین بلال اردوغان، رئیس اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی دیدار کرد و با وی در خصوص فعالیت ورزش ایران در حوزه رشته‌های سنتی و قومیتی و گسترش تعاملات به گفت‌وگو پرداخت.

ابتدا احمد دنیامالی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اظهار کرد: دنیا می داند که جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت هیچ جنگی را شروع کرده نکرده است. ما حتی اعتقاد نداریم که در حال جنگ هستیم، بلکه در حال دفاع از خود هستیم. ایران با دو رژیم بصورت مستقیم می‌جنگد و متاسفانه برخی از کشورهای منطقه هم به واسطه در اختیار گذاشتن پایگاهها به آمریکا در این جنگ شریک هستند.

وزیر ورزش و جوانان با تشکر از ابراز احساسات مردم ترکیه و رئیس جمهور این کشور در واکنش به جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه ایران ادامه داد: لازم می‌دانم از ابراز احساسات آقای اردوغان و مردم ترکیه در همدردی با مردم ایران قدردانی کنم. صهیونیست‌ها در شروع جنگ با پرتاب پهبادهایی به خاک جمهوری آذربایجان، عمان و ترکیه، توطئه‌هایی را به نام ایران انجام دادند که خوشبختانه با هوشیاری طرفین، شفاف سازی شد و مشخص شد که کار رژیم صهیونی بوده است.

دنیامالی با بیان این که ایران و ترکیه منافع مشترک زیادی دارند به مباحث ورزشی پرداخت و ادامه داد: ورزش می‌تواند ایران و ترکیه را بیشتر از گذشته به هم نزدیک کند. ما علاقه مندیم دو کشور رفت و آمد بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا در بحث بازی‌های سنتی و قومیتی کار برجسته تری صورت گیرد. نزدیکی و اشتراکات دو کشور می تواند به انسجام و افزایش رشته‌هایی که در بازی های جهانی سنتی برگزار می شود، بیشتر کمک کند.

گفتنی است نجم‌الدین بلال اردوغان، فرزند رجب طیب اردوغان است که ریاست اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی را عهده دار است. او نیز در این نشست با وزیر ورزش و جوانان ایران تاکید کرد یکی از وظایف ملت‌ها احترام گذاشتن به فرهنگ، سنن و آداب رسوم ملت ‌است.

اردوغان با همدردی با مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم گفت: وظیفه داریم ورزش‌های سمتی را ارج بنهیم. ترویج فرهنگ بیگانگی و فردگرایی موجب شده تا در توسعه ورزش های قومیتی با پس رفت مواجه باشیم. خیلی امیدواریم که ایران و ترکیه بتوانند همکاری‌های مشترکی در این زمینه داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار سفیر ایران در ترکیه، محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان و علی پسندیده رییس فدراسیون ورزش‌های روستایی، بومی و محلی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.