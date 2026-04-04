تغذیه سالم در میانسالی، سپری مؤثر در برابر زوال مغز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن‌نت، محققان اعلام کردند افرادی که در میانسالی از رژیم غذایی سالم پیروی می‌کنند، در دوران سالمندی کمتر در معرض خطر زوال عقل قرار دارند.

بر اساس این مطالعه، رژیم غذایی «رویکردهای تغذیه‌ای برای توقف فشار خون بالا» (DASH) بیشترین تأثیر محافظتی را بر سلامت مغز دارد. با این حال، الگوهای غذایی با هدف کاهش قند خون یا التهاب نیز در کاهش خطر زوال شناختی مؤثر هستند.

تیم تحقیق به سرپرستی دکتر «کجتیل بیورنیویک»، استادیار اپیدمیولوژی و تغذیه در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، اعلام کرد: مصرف بیشتر سبزیجات و ماهی و پرهیز از نوشیدنی‌های الکلی با بهبود عملکرد شناختی مرتبط است. در مقابل، مصرف گوشت قرمز و فرآوری‌شده، سیب‌زمینی سرخ‌کرده و نوشیدنی‌های شیرین با عملکرد شناختی ضعیف‌تر ارتباط دارد.

محققان تأکید کردند این یافته‌ها نشان می‌دهد رعایت یک رژیم غذایی سالم می‌تواند به حفظ سلامت شناختی در سال‌های بعدی زندگی کمک کند.

در این مطالعه، داده‌های سه پژوهش بزرگ که وضعیت سلامت پرستاران و متخصصان بهداشت را در طول زندگی بررسی کرده بودند، مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع بیش از ۱۵۹ هزار نفر در این بررسی حضور داشتند.

به هر شرکت‌کننده بر اساس میزان تطابق رژیم غذایی‌اش با شش الگوی تغذیه‌ای سالم، از جمله رژیم DASH، شاخص رژیم غذایی گیاهی سالم و شاخص تغذیه سالم جایگزین ۲۰۱۰، امتیاز داده شد. سپس این امتیازها با عملکرد شناختی افراد در دوران سالمندی مقایسه شد.

نتایج نشان داد افرادی که بیشترین پایبندی را به رژیم DASH داشتند، در مقایسه با افرادی که کمترین پایبندی را داشتند، ۴۱ درصد کمتر در معرض زوال مغز قرار گرفتند. همچنین مشخص شد پیروی از این رژیم در بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال بیشترین تأثیر را بر سلامت مغز در آینده دارد.

«استفانی شیف»، متخصص تغذیه در مرکز سلامت نورث‌ول در نیویورک، در این باره گفت: بسیاری از افراد تصور می‌کنند کاهش حافظه و کند شدن عملکرد ذهنی بخشی اجتناب‌ناپذیر از افزایش سن است، اما این مطالعه نشان می‌دهد با انتخاب سبک تغذیه مناسب می‌توان این روند را تا حد زیادی کنترل کرد.

وی افزود: پیروی از رژیم DASH می‌تواند به بهبود حافظه، توجه، زبان و عملکرد اجرایی مغز کمک کند.

بر اساس نتایج این تحقیق، سایر رژیم‌های غذایی سالم نیز می‌توانند خطر زوال مغز را بین ۱۱ تا ۲۴ درصد کاهش دهند. مصرف سبزیجات، میوه‌ها، ماهی، چای و سالاد با سلامت بهتر مغز مرتبط بود، در حالی که مصرف غذاهای سرخ‌شده، گوشت‌های فرآوری‌شده و نوشیدنی‌های شیرین تأثیر منفی بر عملکرد مغز داشت.

کارشناسان تأکید کردند یکی از دلایل اصلی تأثیر مثبت رژیم DASH، نقش آن در کنترل فشار خون است. فشار خون بالا می‌تواند به عروق خونی، از جمله عروق تغذیه‌کننده مغز، آسیب برساند و در نتیجه باعث کاهش خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی به سلول‌های مغزی شود؛ عاملی که در نهایت خطر ابتلا به اختلالات شناختی و بیماری آلزایمر را افزایش می‌دهد.