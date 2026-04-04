ناهید پرویزپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استان در مدیریت شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی آمریکایی، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت محلات و مشارکت مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل شرایط و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است.

وی افزود: در این راستا، شوراهای پیشرفت محله به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت محلی، در آرام‌سازی فضای روانی جامعه و پشتیبانی از محلات آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کردند.

استقرار مواکب و خدمات‌رسانی در محلات

پرویزپور با اشاره به اقدامات اجرایی در سطح محلات گفت: با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد، مواکب متعددی در محلات پرجمعیت ایجاد و مستقر شد که خدمات مختلفی را به شهروندان ارائه دادند.

وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اقلام فرهنگی مورد نیاز این مواکب تأمین و در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

حمایت اجتماعی و روانی از خانواده‌ها

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان تصریح کرد: سرکشی از خانواده‌های آسیب‌دیده با حضور ائمه جماعات، معتمدان محلی و فعالان اجتماعی انجام شد که نقش مهمی در تقویت روحیه و حمایت اجتماعی از این خانواده‌ها داشت.

وی افزود: در همین راستا، خدمات مشاوره رایگان با حضور کارشناسان بهزیستی و کمیته امداد در محلات آسیب‌دیده ارائه شد.

توزیع بسته‌های معیشتی و ساماندهی نیروهای داوطلب

پرویزپور با اشاره به اقدامات حمایتی گفت: بیش از ۳ هزار بسته معیشتی در تجمعات مردمی و میان نیروهای مستقر در محلات، با مشارکت نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی توزیع شد.

وی همچنین از ساماندهی ظرفیت جوانان داوطلب خبر داد و گفت: این نیروها در حالت آماده‌باش قرار گرفته و در حوزه‌های مختلف امدادرسانی و پشتیبانی به مردم فعالیت داشته‌اند.

ارائه خدمات سلامت و مشارکت زنان در محلات

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: در محل تجمعات شبانه، میزهای سلامت با مشارکت مجمع خیرین سلامت برپا شد و خدمات لازم به شهروندان ارائه شد.

وی همچنین به نقش فعال زنان و جوانان در محلات اشاره کرد و افزود: این گروه‌ها در برگزاری تجمعات و ارائه خدمات از جمله پذیرایی، نقش مهمی در انسجام اجتماعی ایفا کردند.

آموزش و آگاهی‌بخشی در شرایط جنگی

پرویزپور در پایان خاطرنشان کرد: تهیه و انتشار آموزش‌های رسانه‌ای درباره نحوه زیست در شرایط جنگ تحمیلی دشمن از دیگر اقدامات مهم بود که از طریق فضای مجازی در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده کارآمدی مدیریت محله‌محور در مواجهه با بحران‌ها و نقش کلیدی مشارکت مردمی در حفظ انسجام اجتماعی است.