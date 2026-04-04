۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

مدیریت محله‌محور در لرستان؛از بهبود فضای روانی تا حمایت از آسیب‌دیدگان

خرم‌آباد- مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان از نقش مؤثر مدیریت محله‌محور در آرام‌سازی فضای روانی جامعه، حمایت از آسیب‌دیدگان و ساماندهی ظرفیت‌های مردمی در جریان جنگ رمضان خبر داد.

ناهید پرویزپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استان در مدیریت شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی آمریکایی، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت محلات و مشارکت مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل شرایط و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است.

وی افزود: در این راستا، شوراهای پیشرفت محله به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت محلی، در آرام‌سازی فضای روانی جامعه و پشتیبانی از محلات آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کردند.

استقرار مواکب و خدمات‌رسانی در محلات

پرویزپور با اشاره به اقدامات اجرایی در سطح محلات گفت: با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد، مواکب متعددی در محلات پرجمعیت ایجاد و مستقر شد که خدمات مختلفی را به شهروندان ارائه دادند.

وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اقلام فرهنگی مورد نیاز این مواکب تأمین و در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

حمایت اجتماعی و روانی از خانواده‌ها

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان تصریح کرد: سرکشی از خانواده‌های آسیب‌دیده با حضور ائمه جماعات، معتمدان محلی و فعالان اجتماعی انجام شد که نقش مهمی در تقویت روحیه و حمایت اجتماعی از این خانواده‌ها داشت.

وی افزود: در همین راستا، خدمات مشاوره رایگان با حضور کارشناسان بهزیستی و کمیته امداد در محلات آسیب‌دیده ارائه شد.

توزیع بسته‌های معیشتی و ساماندهی نیروهای داوطلب

پرویزپور با اشاره به اقدامات حمایتی گفت: بیش از ۳ هزار بسته معیشتی در تجمعات مردمی و میان نیروهای مستقر در محلات، با مشارکت نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی توزیع شد.

وی همچنین از ساماندهی ظرفیت جوانان داوطلب خبر داد و گفت: این نیروها در حالت آماده‌باش قرار گرفته و در حوزه‌های مختلف امدادرسانی و پشتیبانی به مردم فعالیت داشته‌اند.

ارائه خدمات سلامت و مشارکت زنان در محلات

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: در محل تجمعات شبانه، میزهای سلامت با مشارکت مجمع خیرین سلامت برپا شد و خدمات لازم به شهروندان ارائه شد.

وی همچنین به نقش فعال زنان و جوانان در محلات اشاره کرد و افزود: این گروه‌ها در برگزاری تجمعات و ارائه خدمات از جمله پذیرایی، نقش مهمی در انسجام اجتماعی ایفا کردند.

آموزش و آگاهی‌بخشی در شرایط جنگی

پرویزپور در پایان خاطرنشان کرد: تهیه و انتشار آموزش‌های رسانه‌ای درباره نحوه زیست در شرایط جنگ تحمیلی دشمن از دیگر اقدامات مهم بود که از طریق فضای مجازی در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده کارآمدی مدیریت محله‌محور در مواجهه با بحران‌ها و نقش کلیدی مشارکت مردمی در حفظ انسجام اجتماعی است.

