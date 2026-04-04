به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری پیش از ظهر امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در جلسه تنظیم بازار این شهرستان، بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار و مقابله با هرگونه تخلف اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه بازار در تأمین نیازهای عمومی مردم در شرایط کنونی، اظهار داشت: بازار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید در مسیر تأمین منافع عمومی و رفاه مردم مدیریت شود.

هشدار به اخلالگران و محتکران

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه نباید اجازه سوءاستفاده از شرایط بازار به برخی افراد داده شود، افزود: عده‌ای با رفتارهای سودجویانه در صف اخلالگران، احتکارگران و مخلان نظم اقتصادی قرار می‌گیرند که لازم است با آن‌ها به‌صورت جدی برخورد شود.

تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم

ناصری ضمن اطمینان به مردم در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق مردم و حفظ تعادل بازار، متخلفان به‌موقع شناسایی شده و توسط ضابطان قانونی با آن‌ها برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان عنوان کرد: هرگونه اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم قابل پذیرش نیست و افراد متخلف به‌طور جدی و قانونی مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

فرماندار کوهدشت در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با افزایش بازرسی‌ها، زمینه آرامش بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را فراهم کنند تا حقوق مردم به‌طور کامل صیانت شود.