صلاحیت ۳۵۶ داوطلب انتخابات شوراها در رامسر تأیید شد

حسین خداوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر از احراز صلاحیت ۳۵۶ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخشهای مرکزی و دالخانی این شهرستان خبر داد و گفت:داوطلبان احراز نشده از فردا میتوانند درخواست بررسی مجدد پرونده خود را ارائه دهند.
وی افزود: در این دوره از انتخابات تعداد داوطلبان ثبتنامی نسبت به دورههای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در مجموع ۳۷۲ نفر در دو بخش مرکزی و دالخانی ثبتنام کردهاند.
وی همچنین با اشاره به استعلامات انجام شده برای بررسی صلاحیتها اظهار داشت: در مجموع ۱۸۶۰ استعلام از نهادهای مربوطه گرفته شده که پس از بررسیها، صلاحیت ۳۵۶ نفر تایید شد. البته ۱۶ نفر از داوطلبان از لیست تأیید صلاحیتها حذف شدهاند که این افراد میتوانند طبق قانون، درخواست بررسی مجدد پرونده خود را به هیات نظارت شهرستان ارائه دهند.
خداوردی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در انتخابات، از تلاشهای شبانهروزی هیاتهای نظارت و مسئولان اجرایی انتخابات تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود که مردم شهرستان رامسر در انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ حضور پرشوری داشته باشند.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان رامسر در پایان تصریح کرد: این انتخابات در شرایط حساس کشور برگزار میشود و وظیفه همه مسئولان این است که با دقت و همت عالی، روند اجرایی انتخابات را بدون هیچ مشکلی به پیش ببرند.
