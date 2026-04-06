۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

۱۳۵ داوطلب شوراهای روستایی در بخش جلیل آباد تایید صلاحیت شدند

پیشوا- بخشدار جلیل آباد از ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای تابع این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوانی،ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای تابع بخش جلیل آباد خبر داد.

وی با اشاره به پایان فرایند بررسی صلاحیت‌ها پس از اعلام نظر هیئت نظارت بخش، اظهار داشت: نتایج از امروز، ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به داوطلبان ابلاغ میشود.

بخشدار جلیل‌آباد افزود: از مجموع ۱۳۷ نفر ثبت‌نام‌کننده در ۱۸ روستای این بخش، صلاحیت ۱۳۵ نفر تأیید و صلاحیت ۲ نفر تأیید نشده است.

رضوانی با تأکید بر اینکه داوطلبان برای دریافت برگه تأیید یا رد صلاحیت خود به بخشداری جلیل‌آباد مراجعه کنند، تصریح کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان تأیید نشده، از امروز به مدت چهار روز فرصت دارند بر اساس ماده ۸۰ قانون، اعتراض خود را به هیئت نظارت پیشوا تسلیم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی از سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۴ ساعت پیش از شروع رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

