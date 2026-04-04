به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات کشاورزان نشستهایی را با وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت داشتیم.
وی اضافه کرد: در این دیدارها گزارشی از خسارات وارد شده به کشاورزان حوزه انتخابیه و استان بوشهر در پی بارندگیها و سیلابهای اخیر ارائه شد و بر ضرورت ازسرگیری صادرات گوجهفرنگی برای جبران بخشی از این خسارات تأکید شد.
وی افزود: هر دو وزیر پس از بررسی گزارشها و مستندات ارائه شده، خسارات وارد شده به کشاورزان را تأیید کردند و نسبت به درخواست کشاورزان برای ازسرگیری صادرات این محصول قانع شدند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این نشستها، در جلسهای با حضور نواب رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای تخصصی نیز بار دیگر موضوع خسارات وارد شده به کشاورزان و دغدغه آنان برای فروش محصولات باقیمانده مطرح شد.
احمدی تصریح کرد: در این نشست نیز رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از پیگیری این موضوع در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی خبر داد تا با رفع موانع موجود، شرایط برای صادرات گوجهفرنگی خارج از فصل فراهم شود.
نماینده شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی از رفع موانع صادرات گوجهفرنگی خارج از فصل و آغاز مجدد صادرات این محصول از مرزهای جنوبی کشور، بهویژه مرز قصرشیرین خبر داد.
وی تأکید کرد: ازسرگیری صادرات میتواند نقش مهمی در حمایت از کشاورزان، جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.
