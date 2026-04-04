کاشت ۴۶۰۰ هکتار کلزا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز شنبه در جریان بازدید از مزارع کلزا شهرستان رومشکان با اشاره به اهمیت این محصول استراتژیک، اظهار داشت: امسال حدود چهارهزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان لرستان به کشت کلزا اختصاصیافته است.
وی افزود: در شهرستان رومشکان نیز حدود ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا وجود دارد که معادل حدود ۱۰ درصد از کل کلزای استان را شامل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت آمادگی کشاورزان برای مقابله با عوامل خسارتزا، اظهار کرد: باتوجهبه بارندگیهای مطلوب سال جاری، مبارزه بهموقع با علفهای هرز و آفات و بیماریها از جمله سن گندم و بهویژه «زنگ زرد» ضروری است.
صیادی همچنین با بیان اینکه در استان ۶۹ شبکه مراقبت و پیشآگاهی تشکیل شده و حدود ۴۰۰ نفر کارشناس در آنها فعالیت میکنند، گفت: انتظار میرود در این ایام کشاورزان در سطح مزارع خود حضور فعال داشته باشند تا با عمل به توصیههای فنی کارشناسان بتوانند مدیریت صحیح و اصولی در مزارع انجام شود.
وی یادآور شد: در صورت عدم اجرای مبارزه بهموقع با عوامل خسارتزا، احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید محصول وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه کشت کلزا در تناوب کشت گندم بسیار مؤثر و مفید است، افزود؛ از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجربی برای همه کشاورزان و کارشناسان این مهم ثابت شده است در مزارع که کشت قبل از آن کلزا بوده است، اگر در آن زمین کشت بعدی گندم باشد، گندم کشت شده از لحاظ کمی و کیفی بهترین محصول را خواهد داشت.
صیادی، گفت: باتوجهبه ظرفیت کارشناسی ایجادشده در استان، انتظار میرود کشاورزان نیز در این ایام نسبت به کنترل عوامل خسارتزا اقدام کنند. همچنین بررسی روند فروش سموم در سطح استان نشان میدهد مبارزه شیمیایی در مزارع استان آغاز شده است.
