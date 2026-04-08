به گزارش خبرنگار مهر،جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با تشریح آخرین وضعیت عملیات مبارزه با آفات و تغذیه گیاهی در مزارع استان، اعلام کرد: از ابتدای فصل مبارزه تاکنون، عملیات سمپاشی علیه علفهای هرز در سطح ۶۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت غلات و کلزا انجام شده است. این اقدام نقش کلیدی در کاهش رقابت علفهای هرز با گیاهان اصلی و افزایش عملکرد محصول دارد.
وی افزود: در سال زراعی گذشته، بیش از ۳۶ هزار تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان و تولیدکنندگان استان توزیع گردید که این میزان نسبت به سال ماقبل خود ۲۲ درصد افزایش داشته است. این رشد چشمگیر نشاندهنده توجه ویژه به تغذیه متوازن خاک و ارتقای بهرهوری در مزارع استان میباشد.
برادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص عملیاتی در دوره «جنگ رمضان» تصریح کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون، حدود 4 هزار تن کود اوره به صورت کاملاً بیوقفه و روزانه بین کشاورزان توزیع شده است. این اقدام با هدف تأمین نیاز فوری مزارع در شرایط بحرانی و جلوگیری از افت تولید انجام گرفت و خوشبختانه با هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی، هیچ گونه خللی در روند توزیع ایجاد نشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه از انعقاد قرارداد با ۱۸ کلینیک گیاهپزشکی خبر داد و گفت: تمامی اراضی زیر کشت غلات و کلزا در استان تهران تحت پوشش کارشناسان شبکههای مراقبت دولتی و خصوصی قرار گرفته است. این کارشناسان به صورت روزانه و مستمر در مزارع حضور فعال دارند و عملیات کشاورزی را از کاشت تا برداشت نظارت میکنند.
وی افزود: هدف اصلی این حضور میدانی، کنترل به موقع عوامل خسارتزا نظیر علفهای هرز، آفات و بیماریها است. با این رویکرد، ضمن کاهش مصرف بیرویه سموم، سلامت محصول و امنیت غذایی تضمین میشود. کشاورزان نیز میتوانند در تمام مراحل رشد محصول از راهنمایی این کارشناسان بهرهمند شوند.
برادری در پایان با قدردانی از همکاری کشاورزان و کارشناسان، تأکید کرد: استمرار این روند، همراه با بهکارگیری روشهای نوین مبارزه تلفیقی و تغذیه صحیح، نویدبخش تولید پایدار و باکیفیت در مزارع استان تهران خواهد بود.
