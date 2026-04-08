۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

مبارزه با علف‌های هرز در ۶۳ هزار هکتار از مزارع استان تهران

تهران- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از اجرای عملیات سمپاشی علف‌های هرز در سطح ۶۳ هزار هکتار از اراضی تهران، توزیع ۳۶ هزار تن انواع کود با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با تشریح آخرین وضعیت عملیات مبارزه با آفات و تغذیه گیاهی در مزارع استان، اعلام کرد: از ابتدای فصل مبارزه تاکنون، عملیات سمپاشی علیه علف‌های هرز در سطح ۶۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت غلات و کلزا انجام شده است. این اقدام نقش کلیدی در کاهش رقابت علف‌های هرز با گیاهان اصلی و افزایش عملکرد محصول دارد.

وی افزود: در سال زراعی گذشته، بیش از ۳۶ هزار تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان و تولیدکنندگان استان توزیع گردید که این میزان نسبت به سال ماقبل خود ۲۲ درصد افزایش داشته است. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده توجه ویژه به تغذیه متوازن خاک و ارتقای بهره‌وری در مزارع استان می‌باشد.

برادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص عملیاتی در دوره «جنگ رمضان» تصریح کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون، حدود 4 هزار تن کود اوره به صورت کاملاً بی‌وقفه و روزانه بین کشاورزان توزیع شده است. این اقدام با هدف تأمین نیاز فوری مزارع در شرایط بحرانی و جلوگیری از افت تولید انجام گرفت و خوشبختانه با هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی، هیچ گونه خللی در روند توزیع ایجاد نشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه از انعقاد قرارداد با ۱۸ کلینیک گیاه‌پزشکی خبر داد و گفت: تمامی اراضی زیر کشت غلات و کلزا در استان تهران تحت پوشش کارشناسان شبکه‌های مراقبت دولتی و خصوصی قرار گرفته است. این کارشناسان به صورت روزانه و مستمر در مزارع حضور فعال دارند و عملیات کشاورزی را از کاشت تا برداشت نظارت می‌کنند.

وی افزود: هدف اصلی این حضور میدانی، کنترل به موقع عوامل خسارت‌زا نظیر علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها است. با این رویکرد، ضمن کاهش مصرف بی‌رویه سموم، سلامت محصول و امنیت غذایی تضمین می‌شود. کشاورزان نیز می‌توانند در تمام مراحل رشد محصول از راهنمایی این کارشناسان بهره‌مند شوند.

برادری در پایان با قدردانی از همکاری کشاورزان و کارشناسان، تأکید کرد: استمرار این روند، همراه با به‌کارگیری روش‌های نوین مبارزه تلفیقی و تغذیه صحیح، نویدبخش تولید پایدار و باکیفیت در مزارع استان تهران خواهد بود.

