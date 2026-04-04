۴ مصدوم بر اثر انحراف پراید در آرادان

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز یک فقره تصادف در آرادان خبر داد و بیان کرد: عصر شنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پراید و برخورد آن با گاردریل در کیلومتر ۴۳ جاده آرادان ـ سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این تصادف چهار مصدوم دارد.

معاون هلال احمر سمنان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات کمک های اولیه، مصدومین را با همکاری اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال دادند