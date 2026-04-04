تصادف در محور شاهین دژ - بوکان و میاندوآب - مهاباد ۹ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: روز شنبه گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور شاهین دژ - بوکان ( روستای ساروجه) اعلام شد .

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد هلال احمر شهرستان شاهین‌دژ به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۶ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین گزارشی مبنی بر برخورد آردی و پراید در محور میاندوآب - مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده‌رشان جمعیت هلال‌احمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه، ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعداز انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.