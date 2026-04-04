۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

یک نفر در حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به پیشوا شهید شد

پیشوا- فرماندار پیشوا از شهادت یک نفر در حمله هوایی ظهر امروز به این شهرستان خبر داد و از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از شهادت یک نفر در حمله هوایی ظهر امروز به پیشوا خبر داد و از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

فرماندار پیشوا در ادامه اظهار کرد: در حمله هوایی ظهر امروز که از سوی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به یکی از مناطق پیشوا انجام شد، متأسفانه یک نفر از نگهبانان آن منطقه به شهادت رسید.

وی افزود: بلافاصله پس از این حادثه، نیروهای امدادی و امنیتی با واکنش سریع در محل حاضر شده و عملیات امداد و ایمن‌سازی منطقه انجام شد.

فرماندار پیشوا با تأکید بر لزوم حفظ آرامش در میان شهروندان، گفت: از مردم عزیز تقاضا داریم به هیچ عنوان از محل حادثه عکس‌برداری نکرده و تصاویر آن را در فضای مجازی منتشر نکنند. همچنین از کاربران فضای مجازی می‌خواهیم از انتشار اخبار غیررسمی و شایعات پرهیز کرده و صرفاً به اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی استناد کنند.

دانش‌آموز در پایان خاطرنشان کرد: با افرادی که بخواهند آرامش شهروندان را برهم بزنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6791643

