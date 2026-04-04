یک نفر در حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به پیشوا شهید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از شهادت یک نفر در حمله هوایی ظهر امروز به پیشوا خبر داد و از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

فرماندار پیشوا در ادامه اظهار کرد: در حمله هوایی ظهر امروز که از سوی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به یکی از مناطق پیشوا انجام شد، متأسفانه یک نفر از نگهبانان آن منطقه به شهادت رسید.

وی افزود: بلافاصله پس از این حادثه، نیروهای امدادی و امنیتی با واکنش سریع در محل حاضر شده و عملیات امداد و ایمن‌سازی منطقه انجام شد.

فرماندار پیشوا با تأکید بر لزوم حفظ آرامش در میان شهروندان، گفت: از مردم عزیز تقاضا داریم به هیچ عنوان از محل حادثه عکس‌برداری نکرده و تصاویر آن را در فضای مجازی منتشر نکنند. همچنین از کاربران فضای مجازی می‌خواهیم از انتشار اخبار غیررسمی و شایعات پرهیز کرده و صرفاً به اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی استناد کنند.

دانش‌آموز در پایان خاطرنشان کرد: با افرادی که بخواهند آرامش شهروندان را برهم بزنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.