  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

تجلیل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از خانواده هنرمند کامیارانی

کامیاران- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با حضور در منزل مرحوم عزت حق‌شناس، از سال‌ها تلاش این هنرمند برجسته در حوزه موسیقی و هنرهای تجسمی تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی شامگاه شنبه با حضور در شهرستان کامیاران، در منزل خانواده مرحوم عزت حق‌شناس، هنرمند برجسته موسیقی کهن چَمَری و هنرهای تجسمی، حاضر شد.

وی در این دیدار با اهدای لوح تقدیر، از سال‌ها فعالیت هنری و خدمات فرهنگی این هنرمند فقید قدردانی کرد.

تجلیل مدیرکل فرهنگ کردستان از خانواده هنرمند کامیارانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در این دیدار، نقش هنرمندان بومی در حفظ و ترویج فرهنگ و هنر اصیل منطقه را مهم ارزیابی کرد و یاد و خاطره مرحوم حق‌شناس را گرامی داشت.

در این مراسم، خانواده این هنرمند نیز با قدردانی از این اقدام، بر اهمیت توجه به جایگاه هنرمندان و پاسداشت میراث فرهنگی تأکید کردند.

کد مطلب 6791697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها