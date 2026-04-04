تجلیل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از خانواده هنرمند کامیارانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی شامگاه شنبه با حضور در شهرستان کامیاران، در منزل خانواده مرحوم عزت حقشناس، هنرمند برجسته موسیقی کهن چَمَری و هنرهای تجسمی، حاضر شد.
وی در این دیدار با اهدای لوح تقدیر، از سالها فعالیت هنری و خدمات فرهنگی این هنرمند فقید قدردانی کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در این دیدار، نقش هنرمندان بومی در حفظ و ترویج فرهنگ و هنر اصیل منطقه را مهم ارزیابی کرد و یاد و خاطره مرحوم حقشناس را گرامی داشت.
در این مراسم، خانواده این هنرمند نیز با قدردانی از این اقدام، بر اهمیت توجه به جایگاه هنرمندان و پاسداشت میراث فرهنگی تأکید کردند.
نظر شما