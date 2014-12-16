ادای احترام خوشنویسان ایران به مقام سه هنرمند ایرانی در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ هنرمندان خوشنویس ایرانی که برای برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و کارگاه‌های مختلف هنری نظیر گچ بری ایرانی، کاغذ سازی، خط ناخنی و کنفرانس‌های آکادمیک در خانه فرهنگ ایران در پاریس حضور یافته بودند، همزمان با اجرای برنامه‌های هنری خود در پاریس، نسبت به مقام شامخ سه هنرمند بزرگ کشورمان که با سال‌ها تلاش خود در راه پیشرفت و گسترش فرهنگ و هنر ایرانی نقش آفرینی کرده بودند نیز ادای احترام کردند.

هنرمندان خوشنویس محمود پورهادی، داود کریمی، رمضانعلی واشقانی فراهانی، محمد شفیعی، محمد صفری، سید مهدی رحیمی و حمید رضا واشقانی فراهانی در اولین یادبود، یاد مرحوم فتحعلی واشقانی فراهانی، استاد ارشد انجمن خوشنویسان ایران را گرامی داشتند و نمایشگاه‌های خوشنویسی و کارگاه‌های هنری فرهنگی خود را با یاد و احترام این استاد عرصه خوشنویسی همراه کردند.

هنرمندان ایرانی همچنین با حضور بر مزار عیسی بهادری، بنیانگذار هنرهای زیبا در ایران و معلم هنر محمود فرشچیان و از احیاکنندگان هنرهای سنتی ایران در دوره معاصر، با قرائت فاتحه و اهدای گل و ذکر خاطراتی به نقل از آن هنرمند بزرگ که در آرامگاه معروف «پرلاشه ز» در شهر پاریس آرمیده است، یاد آن مرحوم را گرامی داشتند. در این گرامیداشت گیتی بهادری، عروس آن مرحوم نیز حضور داشت.

هنرمندان ایرانی همچنین در آخرین روز حضور خود در پاریس، در خانه سالمندان (Abondance) پاریس حضور یافته و از علی اکبر تجویدی هنرمند نقاش و استاد حافظ‌ شناسی که در سن 90 سالگی قرار دارد، عیادت کردند. این گروه آلبومی از آثار خوشنویسی خود به نام «یاد استاد در ژان بارت پاریس» که به یاد فتحعلی واشقانی فراهانی چاپ شده است را تقدیم تجویدی کردند.

این دیدار با قرائت اشعاری از مولوی از سوی آقای ایرج چیتان از هموطنان ایرانی مقیم پاریس و از شاگردان علی اکبر تجویدی و همچنین آوازی از اشعار شعرای ایرانی با صدای محمد صفری و گرفتن چند عکس یادگاری ادامه یافت و علی اکبر تجویدی نیز متقابلاً از این منش و اخلاق هنرمندان خوشنویس قدردانی کرد.