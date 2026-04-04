به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسانالله محمدی شامگاه شنبه در اجتماع بزرگ مردم رشت با بیان اینکه صحنههای حضور مردمی و فریادهای «اللهاکبر» در تاریخ ثبت خواهد شد، اظهار کرد: این شبها در نقاط مختلف جهان جلوهای ویژه یافته و نمونه آن در روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشور و حتی خارج از ایران دیده شده است.
وی با تأکید بر اینکه «اللهاکبر» سلاح دشمنکُش ملت است، افزود: این شعار همان چیزی است که امام شهید و بزرگان دین بر آن سفارش کردهاند و امروز نیز کارآمدی آن در میدان دیده میشود.
حجتالاسلام محمدی با دعوت مردم به همصدایی و تقویت فضای معنوی میدان شهدا، گفت: حضور شما دشمن را ناامید کرده است؛ دشمنی که سالها ادعا میکرد جمهوری اسلامی توان و پیشرفتی ندارد، اما امروز به اذعان خودشان اگر این توان نبود، بزرگترین پل هوایی کشور در کرج شکل نمیگرفت.
حضور میلیونی مردم در بغداد و شهرهای منطقه
وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف منطقه از جمله بغداد گفت: این حضورها بینظیر و غیرقابل شمارش بوده و آزادیخواهان جهان را به خیابانها آورده است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان، روایت یک فرد انگلیسی در بغداد را نشانهای از قدرت مردمی دانست و تصریح کرد: سالها دشمن تلاش کرد شعار «اللهاکبر» را خاموش کند، اما این آرزو را به گور خواهد برد.
شکوه حضور مردم؛ سرمایهای برای آینده کشور
وی با قدردانی از مردم و اشاره به اشک شوق آیتالله جوادی آملی، شکوه این حضور را نشانهای از عظمت ملت دانست و گفت: «اللهاکبر» یعنی همه چیز به دست خدا و به نفس گرم شما مردم است. این حضور و این صلابت، سرمایهای است که مسیر آینده کشور را روشنتر میکند و دشمن را در محاسبات خود دچار خطا و عقبنشینی میسازد.
حجتالاسلام محمدی با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم و صلابت شعارهای آنان بنیان تحلیلها و محاسبات دشمن را فرو ریخته است، اظهار کرد: این همصدایی مردمی پشتوانهای راهبردی برای استمرار مسیر انقلاب به شمار میرود.
وی افزود: قدرت اجتماعی برخاسته از ایمان و وحدت مردم، عاملی است که دشمن را در برابر اراده ملت به عقبنشینی واداشته و آینده کشور را با اتکا به همین سرمایه عظیم تضمین خواهد کرد.
