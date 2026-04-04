تولید سالانه بیش از ۶۳ هزار تن سبزی و صیفی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور، عصر شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از مزارع کشاورزی شهرستان رومشکان بازدید به عمل آورد.
وی در حاشیه این بازدید، گزارش جامعی از وضعیت تولید، چالشها و برنامههای توسعه محصولات سبزی و صیفی استان لرستان ارائه داد.
شهرستانهای دارای محوریت تولید سبزی و صیفی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان اعلام کرد: محوریت تولید سبزی و صیفی در شهرستانهای پلدختر، خرمآباد، ازنا، الیگودرز، سلسله و دلفان است.
وی ادامه داد: این شهرستانها به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و منابع آبی نسبتاً مطلوب، قطبهای اصلی تولید این محصولات در استان محسوب میشوند.
انواع محصولات سبزی و صیفی در استان
محمدیپور افزود: محصولات صیفی در استان شامل سیبزمینی، گوجهفرنگی، پیاز، هویج، هندوانه، خیار، سبزیجات برگی و سایر جالیز است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: فصل برداشت این محصولات از بهار تا پاییز ادامه دارد و در زمستان نیز کشتهای کمی به صورت گلخانهای انجام میشود.
سطح زیر کشت و میزان تولید سالانه
وی افزود: سطح زیر کشت سبزی و صیفی در استان ۱۴۳۴۶ هکتار و تولید سالانه حدود ۶۳۴۶۳ تن است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: رتبه استان در محصولات سبزی و صیفی بین ۹ تا ۱۱ متغیر است که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان برای ارتقای جایگاه در سطح ملی است.
نوسانات شدید قیمت و ضعف زیرساختها
محمدیپور یکی از چالشهای پیش رو را نوسانات شدید قیمت در فصلهای اوج برداشت دانست که باعث بیثباتی اقتصادی برای تولیدکنندگان میشود.
وی ضعف زیرساختهای سردخانهای و حملونقل که منجر به افزایش ضایعات و کاهش ماندگاری محصولات میشود و محدودیت منابع آب و نیاز به توسعه سیستمهای نوین آبیاری برای مقابله با بحران کمآبی را از دیگر چالشها برشمرد.
کمبود صنایع تبدیلی و وابستگی به بازارهای سنتی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در ادامه به چالشهای دیگری اشاره کرد و گفت: کمبود صنایع تبدیلی مرتبط با سبزی و صیفی که باعث میشود ارزش افزوده محصولات در خارج از استان ایجاد شود.
وی ادامه داد: وابستگی زیاد به بازارهای سنتی و عدم توسعه بازاریابی خارج از استان که فروش محصولات را با محدودیت مواجه کرده است.
اقلیم مناسب و ظرفیت توسعه گلخانههای کممصرف
محمدیپور در ادامه به ظرفیتهای استان اشاره کرد و اقلیم مناسب برای تولید متنوع محصولات سبزی و صیفی در فصول مختلف سال، ظرفیت توسعه گلخانههای کممصرف با استفاده از فناوریهای نوین آبیاری و دسترسی مناسب به بازارهای پرمصرف غرب و مرکز کشور را از جمله این ظرفیتها دانشت که مزیت رقابتی مهمی برای استان محسوب میشود.
وی وجود نیروی کار متخصص در کشت باز و گلخانهای، امکان توسعه کشت قراردادی با صنایع تبدیلی برای ایجاد ثبات در بازار و تأمین مواد اولیه صنایع و توسعه کشت نشایی و کشاورزی قراردادی را از دیگر مزایای این بخش برشمرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برنامهها و پیشنهادات توسعه را شامل توسعه کشت نشایی برای کاهش دوره رشد محصول در مزرعه و افزایش عملکرد و توسعه کشاورزی قراردادی با صنایع بستهبندی و ربسازی برای ایجاد بازار پایدار و تضمین خرید محصولات کشاورزان اعلام کرد.
ایجاد شهرک گلخانهای و سرمایهگذاری در سردخانه
محمدیپور افزود: ایجاد شهرک گلخانهای یکپارچه در مناطق دارای مزیت برای افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع، سرمایهگذاری در سردخانه و زنجیره سرد برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات و آموزش بهرهوری آب و جایگزینی سیستمهای آبیاری نوین برای مقابله با بحران کمآبی از دیگر برنامهها است.
ایجاد واحدهای فرآوری و ساماندهی بازار
وی در ادامه گفت: ایجاد واحدهای فرآوری مثل خشککنی و سبزی بستهبندی برای افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال و ساماندهی بازار از طریق قراردادهای بازاریابی بلندمدت برای ایجاد ثبات قیمت و تضمین فروش محصولات کشاورزان دنبال میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان حمایت از گواهیهای استاندارد (سلامت محصول، نیترات پایین، GAP) برای افزایش صادرات و ورود به بازارهای رقابتی را از دیگر برنامههای این حوزه اعلام کرد.
سبزی و صیفی؛ محور مهم رشد تولید کشاورزی لرستان
ندا محمدیپور در پایان با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای طبیعی استان لرستان، توسعه محصولات سبزی و صیفی یکی از محورهای مهم رشد تولید کشاورزی استان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: با اجرای برنامههای پیشنهادی، امکان افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و تثبیت بازار فراهم خواهد شد.
