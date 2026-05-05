به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور با قدردانی از عملکرد بخش کشاورزی استان، اظهار کرد اقدامات انجامشده در این حوزه نتایج مثبتی در افزایش تولید و ارتقای جایگاه برخی محصولات داشته است.
منوچهر حبیبی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان گفت کرمانشاه از نظر منابع آب و خاک در وضعیت مناسبی قرار دارد و میزان بارندگی در برخی مناطق از جمله پاوه از میانگین بسیاری از استانهای کشور بالاتر است.
وی افزود شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز مناطق زاگرسی، بهویژه در کرمانشاه و کردستان، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای کشاورزی فراهم کرده و این ویژگیها باید در مسیر توسعه هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی نوین بیان کرد استفاده از روشهای هوشمند، مکانیزه و اقتصادی در شرایط فعلی برای افزایش بهرهوری و سودآوری کشاورزان ضروری است.
حبیبی توسعه شهرکهای کشاورزی را یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف دانست و گفت این شهرکها امکان مدیریت دقیق منابع، بهویژه آب و نهادهها را فراهم کرده و کیفیت محصولات را برای بازارهای صادراتی ارتقا میدهد.
وی با اشاره به حساسیت بازارهای خارجی نسبت به فرآیند تولید محصولات افزود رعایت استانداردهای تولید و استفاده از روشهای علمی میتواند مسیر صادرات محصولات کشاورزی استان را هموارتر کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه به وضعیت گلخانهها اشاره کرد و گفت با وجود ظرفیتهای مناسب، توسعه این بخش در استان کافی نبوده و طرحهایی مانند گلخانه اسلامآباد غرب نیازمند تعیین تکلیف و فعالسازی هستند.
حبیبی همچنین ظرفیتهای استان در حوزه شیلات را قابل توجه دانست و افزود امکان افزایش تولید از ۲۰ هزار تن به حدود ۳۰ هزار تن بدون فشار بر منابع آبی وجود دارد.
وی توسعه کشت محصولات جدید از جمله زعفران را نیز از فرصتهای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت این طرحها در صورت حمایت میتوانند به ظرفیتهای پایدار تولیدی تبدیل شوند.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت توسعه شهرکهای کشاورزی نقش مهمی در تأمین پایدار و سالم مواد غذایی دارد و استانداری از این طرحها در چارچوب قوانین حمایت خواهد کرد.
