یمن یک شبکه جاسوسی صهیونیستی را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، نیروهای امنیتی یمن تعدادی از عناصر جاسوسی را که برای سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی کار میکردند و هدفشان آسیب زدن به کشور و منصرف کردن آن از ایستادگی در برابر طرح «اسرائیل بزرگ» بود، دستگیر کردند.
دستگاه امنیت و اطلاعات صنعا در بیانیهای اعلام کرد که «تعدادی از عناصری که مستقیماً با جاسوس های دشمن صهیونیستی از طریق دستگاه اطلاعات نظامی (امان)، دستگاه اطلاعات و ماموریتهای ویژه (موساد) و سایر نهادهای صهیونیستی همکاری میکردند» دستگیر شدهاند.
این عناصر «اقدامات جاسوسی به نفع دشمن صهیونیستی را از طریق ارائه اطلاعات نظامی و امنیتی مهم، مختصات مکانهای نظامی و امنیتی، و اطلاعات مهم و متنوع در مورد تعدادی از تاسیسات اقتصادی» در کشور انجام می دادند و داده های خود را با استفاده از «تعدادی از برنامههای جاسوسی و ارتباطی با ماهیت جاسوسی» مخابره می کردند.
سرویس اطلاعات یمن ضمن قدردانی از «همکاری، هوشیاری و آگاهی مردم مجاهد و عزیز یمن که همیشه سد محکمی در برابر تمامی پروژههای توطئهآمیز و خرابکارانه دشمنان بوده و هست»، از «تمامی مردم یمن خواست تا هوشیاری و آگاهی بیشتری داشته باشند، که نقش مهمی در خنثی کردن توطئههای دشمنان» برای هدف قرار دادن یمن یا «تلاش برای منصرف کردن آن از مواضع پیشرو خود در حمایت از مردم فلسطین و مسائل امت اسلامی، و در ایستادگی در برابر طرح صهیونیستی موسوم به اسرائیل بزرگ» داشته است.
نیروهای مسلح یمن هفته گذشته اعلام کرده بودند که رسماً وارد خط رویارویی در چارچوب تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، لبنان و تعدادی از کشورهای منطقه شدهاند و از آن زمان تاکنون تعدادی عملیات علیه منافع اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین انجام دادهاند.
نظر شما