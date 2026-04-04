به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از انجام یک عملیات مشترک با ایران و حزب‌الله علیه اهدافی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد و اعلام کرد این عملیات با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: فرودگاه اللد در منطقه یافا و اهداف حیاتی و نظامی دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار دادیم.

سریع گفت: پنجمین عملیات نظامی با یک موشک بالستیک خوشه ای و تعدادی پهپاد انجام شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این عملیات به‌صورت مشترک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش ایران و حزب‌الله لبنان انجام شد و به فضل الهی با موفقیت به اهداف خود دست یافت.

سریع همچنین از حضور گسترده مردم در صنعا و سایر استان‌ها در مخالفت با طرح صهیونیستی و مقابله با معادله تجاوز، قدردانی کرد.