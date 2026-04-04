  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

حمله مشترک یمن، ایران و حزب‌الله به اهدافی در جنوب فلسطین اشغالی

حمله مشترک یمن، ایران و حزب‌الله به اهدافی در جنوب فلسطین اشغالی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله مشترک این کشور به همراه ایران و حزب‌الله به اهدافی در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از انجام یک عملیات مشترک با ایران و حزب‌الله علیه اهدافی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد و اعلام کرد این عملیات با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: فرودگاه اللد در منطقه یافا و اهداف حیاتی و نظامی دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار دادیم.

سریع گفت: پنجمین عملیات نظامی با یک موشک بالستیک خوشه ای و تعدادی پهپاد انجام شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این عملیات به‌صورت مشترک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش ایران و حزب‌الله لبنان انجام شد و به فضل الهی با موفقیت به اهداف خود دست یافت.

سریع همچنین از حضور گسترده مردم در صنعا و سایر استان‌ها در مخالفت با طرح صهیونیستی و مقابله با معادله تجاوز، قدردانی کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اصابت موشک ایران به مقر وزارت جنگ رژیم اسرائیل؛ که در حمله موشکی صبح امروز ایران به تل‌آویو، مقر وزارت جنگ این رژیم مورد اصابت قرار گرفته است. امروز ما موشک به مقر وزارت جنگ رژیم اسرائیل را هدف قرار دادیم و به این حملات ادامه خواهیم داد

