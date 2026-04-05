۸۶۸ حامی ایتام در طرح ایران همدل در استان بوشهر جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جذب حامیان جدید در ماه رمضان و ایام جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان، جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین است که در این ایام ۸۶۸ حامی جدید به حامیان فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت اضافه شد.

وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۲۴ نفر یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که حامیان هر ماه با پرداخت مبلغی، از آنها حمایت می کنند.

محبی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۵ هزار ۲۱۴ نفر حامی از فرزندان معنوی ایتام و محسنین حمایت می کنند گفت: هر یک از این فرزندان معنوی ممکن است دارای چند حامی باشند که هدف از این کار این است که با افزایش کمک‌ها، آنها زندگی بهتری داشته باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۰۲ فرزند یتیم و محسنین فاقد حامی هستند که خیرین و نیکوکاران دعوت می شود با مراجعه به سایت حمایت از آنان را بر عهده بگیرند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به تشکیل قرارگاه مردمی اجتماعی - حمایتی «ایران همدل» اظهار کرد: این قرارگاه باهدف بسیج تشکل‌های مردمی، سازماندهی کمک‌ها، تقویت همبستگی اجتماعی و جبران خسارت‌های معیشتی و مالی آسیب‌دیدگان در جنگ رمضان در حال فعالیت است که از همه خیرین و نیکوکاران و مردم نوع دوست دعوت می شود در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.