۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

انجام ۸۲ عملیات توسط هلال‌احمر لرستان طی جنگ رمضان

خرم‌آباد - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از انجام ۸۲ عملیات توسط هلال‌احمر این استان طی جنگ رمضان خبر داد.

غلامرضا علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات جمعیت هلال‌احمر لرستان در جریان جنگ رمضان، اظهار داشت: تعداد کل مجروحان جنگ رمضان تا کنون دو هزار و ۷۳۹ نفر بوده است.

وی تعداد نجات فنی مجروحان را ۱۰ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد کل شهدای جنگ رمضان تا کنون ۱۴۲ نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تعداد رهاسازی شهدا در جریان حملات دشمن توسط هلال‌احمر را ۲۸ مورد عنوان کرد و گفت: تعداد مجروحان امدادرسانی شده توسط جمعیت هلال‌احمر ۸۵۵ مورد بوده است.

محمدی، گفت: تعداد خودروهای به‌کارگیری شده امدادی توسط هلال‌احمر در استان نیز ۱۶۶ مورد بوده است.

وی تعداد مجروحان انتقال‌داده‌شده به مراکز درمانی از سوی هلال‌احمر را ۴۱ مورد اعلام کرد و گفت: در مجموع ۸۲ عملیات از سوی هلال‌احمر در جنگ رمضان صورت‌گرفته است.

