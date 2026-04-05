غلامرضا علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات جمعیت هلال‌احمر لرستان در جریان جنگ رمضان، اظهار داشت: تعداد کل مجروحان جنگ رمضان تا کنون دو هزار و ۷۳۹ نفر بوده است.

وی تعداد نجات فنی مجروحان را ۱۰ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد کل شهدای جنگ رمضان تا کنون ۱۴۲ نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تعداد رهاسازی شهدا در جریان حملات دشمن توسط هلال‌احمر را ۲۸ مورد عنوان کرد و گفت: تعداد مجروحان امدادرسانی شده توسط جمعیت هلال‌احمر ۸۵۵ مورد بوده است.

محمدی، گفت: تعداد خودروهای به‌کارگیری شده امدادی توسط هلال‌احمر در استان نیز ۱۶۶ مورد بوده است.

وی تعداد مجروحان انتقال‌داده‌شده به مراکز درمانی از سوی هلال‌احمر را ۴۱ مورد اعلام کرد و گفت: در مجموع ۸۲ عملیات از سوی هلال‌احمر در جنگ رمضان صورت‌گرفته است.