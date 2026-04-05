مراسم بزرگداشت سپهبد شهید امیرموسوی در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت سوم و هفتمین روز شهادت سپهبد شهید امیرموسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور روز یکشنبه شانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ در شهر قم برگزار خواهد شد.

این مراسم در راستای تکریم مقام والای این فرمانده شهید و پاسداشت مجاهدت‌های وی در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی برنامه‌ریزی شده است.

این آیین از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) واقع در گلزار شهدای علی جعفر برگزار می‌شود و میزبان حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.

سید عبدالرحیم موسوی که به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایفای مسئولیت می‌کرد، در میان نیروهای مسلح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و از وی به عنوان سیدالشهدای نیروهای مسلح یاد می‌شود.