۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

تأکید استاندار خراسان جنوبی بر حمایت بانک‌ها از تولید و همراهی با مردم

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد بانک‌های استان، بر ضرورت تداوم حمایت از واحدهای تولیدی، رعایت حال مردم و نقش‌آفرینی مؤثر نظام بانکی در عبور از شرایط فعلی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی، با اشاره به شرایط حال حاضر کشور اظهار داشت: سالی که گذشت با وجود چالش‌های متعدد از جمله جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و شرایط دشوار اقتصادی و جنگ رمضان از سال‌های سخت برای کشور و استان بود، اما مجموعه بانک‌های عامل عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان شبکه بانکی استان، گفت: تشکر و قدردانی از زحمات شما تنها یک اقدام اداری نیست بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و وجدانی است و ما قدردان این همراهی هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و تأکید بر نقش رهبری در هدایت کشور، افزود: در شرایط سخت و بحرانی، آنچه اهمیت دارد حضور در کنار مردم و مدیریت صحیح شرایط است و خوشبختانه مردم ایران در این زمینه همراهی بسیار خوبی داشته‌اند.

هاشمی با اشاره به همراهی مردم در بحران‌های اخیر تصریح کرد: مردم ایران در شرایط حساس با نجابت و هوشمندی عمل کرده‌اند و این موضوع در مقایسه با برخی کشورها کاملاً مشهود است.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با کوچک‌ترین بحران، شاهد بی‌ثباتی‌های گسترده در حوزه اقتصادی هستیم، اما در جمهوری اسلامی ایران مردم با مدیریت صحیح و همراهی با مسئولان، از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دوران کنونی، دوران آزمون و امتحان است، خاطرنشان کرد: هنر مدیران و مسئولان در این است که در شرایط سخت در کنار مردم باشند و با مدیریت صحیح، از بروز مشکلات جلوگیری کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به وضعیت منابع بانکی در استان گفت: با وجود محدودیت‌ها و پراکندگی منابع، عملکرد بانک‌ها قابل قبول بوده و انتظار می‌رود این روند با قوت بیشتری ادامه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی افزود: انتظار ما از شبکه بانکی این است که با رعایت اصول اخلاقی و قانونی، از تولیدکنندگان حمایت شود و از ایجاد موانع که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه حمایت از تولید نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار دارد، تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند، این موضوع در نهایت به کمبود کالا در بازار منجر خواهد شد و باید از این امر پیشگیری شود.

هاشمی در پایان با تأکید بر اهمیت صبر، تدبیر و همراهی مدیران اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، مدیریت صحیح و تصمیم‌گیری‌های مسئولانه هستیم تا بتوانیم از شرایط عبور کرده و مسیر توسعه استان را با موفقیت ادامه دهیم.

