به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی، با اشاره به شرایط حال حاضر کشور اظهار داشت: سالی که گذشت با وجود چالش‌های متعدد از جمله جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و شرایط دشوار اقتصادی و جنگ رمضان از سال‌های سخت برای کشور و استان بود، اما مجموعه بانک‌های عامل عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان شبکه بانکی استان، گفت: تشکر و قدردانی از زحمات شما تنها یک اقدام اداری نیست بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و وجدانی است و ما قدردان این همراهی هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و تأکید بر نقش رهبری در هدایت کشور، افزود: در شرایط سخت و بحرانی، آنچه اهمیت دارد حضور در کنار مردم و مدیریت صحیح شرایط است و خوشبختانه مردم ایران در این زمینه همراهی بسیار خوبی داشته‌اند.

هاشمی با اشاره به همراهی مردم در بحران‌های اخیر تصریح کرد: مردم ایران در شرایط حساس با نجابت و هوشمندی عمل کرده‌اند و این موضوع در مقایسه با برخی کشورها کاملاً مشهود است.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با کوچک‌ترین بحران، شاهد بی‌ثباتی‌های گسترده در حوزه اقتصادی هستیم، اما در جمهوری اسلامی ایران مردم با مدیریت صحیح و همراهی با مسئولان، از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دوران کنونی، دوران آزمون و امتحان است، خاطرنشان کرد: هنر مدیران و مسئولان در این است که در شرایط سخت در کنار مردم باشند و با مدیریت صحیح، از بروز مشکلات جلوگیری کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به وضعیت منابع بانکی در استان گفت: با وجود محدودیت‌ها و پراکندگی منابع، عملکرد بانک‌ها قابل قبول بوده و انتظار می‌رود این روند با قوت بیشتری ادامه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی افزود: انتظار ما از شبکه بانکی این است که با رعایت اصول اخلاقی و قانونی، از تولیدکنندگان حمایت شود و از ایجاد موانع که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه حمایت از تولید نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار دارد، تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند، این موضوع در نهایت به کمبود کالا در بازار منجر خواهد شد و باید از این امر پیشگیری شود.

هاشمی در پایان با تأکید بر اهمیت صبر، تدبیر و همراهی مدیران اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، مدیریت صحیح و تصمیم‌گیری‌های مسئولانه هستیم تا بتوانیم از شرایط عبور کرده و مسیر توسعه استان را با موفقیت ادامه دهیم.