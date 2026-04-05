دومین جلسه بررسی روند بازسازی ورزشگاه آزادی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه بررسی روند بازسازی ورزشگاه آزادی، امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با حضور سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد.

در این جلسه که هومن مشعشعی معاون فنی و عمرانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی، مدیران اجرایی، مشاور و پیمانکار پروژه نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت بازسازی ورزشگاه آزادی مورد بررسی قرار گرفت.

جلسات بررسی روند بازسازی ورزشگاه آزادی، سال گذشته نیز هر هفته به صورت منظم در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شد.