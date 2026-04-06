پایان کار دومین مربی خارجی با ورزش های آبی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «جان اونسوی» مربی ترکیه ای شنا دو سال پیش و بعد از تدریس در یک دوره آموزشی که در تهران برگزار شد، به مذاکرات فدراسیون ورزش های آبی برای همکاری با این فدراسیون پاسخ مثبت داد.

بدین ترتیب، این مربی ترکیه ای به عنوان مدیر فنی تیم های ملی شنا، با فدراسیون ورزش های آبی وارد همکاری شد. او در بازی های کشورهای اسلامی هم به عنوان سرمربی کنار تیم اعزامی به ریاض حضور داشت.

همکاری «جان اونسوی» با فدراسیون ورزش های آبی اما بعد از دو سال پایان یافته است چرا که قرارداد او تمدید نشده است.

«جان اونسوی» دومین مربی خارجی است که پرونده همکاری اش با فدراسیون ورزش های آبی طی ماه های اخیر بسته می شود. پیش از این «دایان میلاکوویچ» هم بعد از دو سال همکاری با این فدراسیون به عنوان مدیر فنی تیم های ملی واترپلو، به همکاری خود پایان داده بود.