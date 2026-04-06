زمان اعزام کاروان «دنا» به سانیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های ساحلی آسیا طی روزهای ۲ تا ۱۰ اردیبهشت به میزبانی چین و در سانیا برگزار می شود.
کاروان ورزش ایران با نام «شهدای ناوگروه دنا» در این دوره بازی ها شرکت خواهد داشت. به خاطر شرایط جنگی در کشور و بسته بودن حریم هوایی کشور، اعزام این کاروان به صورت زمینی -هوایی صورت می گیرد.
بر این اساس، کاروان ورزش ایران پنجشنبه هفته جاری (۲۰ فروردین) به صورت زمینی به سمت مرز باجگیران حرکت می کند تا از آنجا و بازهم به صورت زمینی راهی عشق آباد ترکمنستان می شود. این کاروان از عشق آباد و به صورت هوایی راهی پکن می شود و از آنجا راهی سانیا خواهد شد.
ترکیب کاروان ورزش ایران در بازی های ساحلی آسیا ۱۰۲ نفره است. از این تعداد، ۶۱ نفر ورزشکار هستند که در ۱۰ رشته فعالیت دارند.
نظر شما