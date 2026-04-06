زمان اعزام کاروان «دنا» به سانیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های ساحلی آسیا طی روزهای ۲ تا ۱۰ اردیبهشت به میزبانی چین و در سانیا برگزار می شود.

کاروان ورزش ایران با نام «شهدای ناوگروه دنا» در این‌ دوره بازی ها شرکت خواهد داشت. به خاطر شرایط جنگی در کشور و بسته بودن حریم هوایی کشور، اعزام این کاروان به صورت زمینی -هوایی صورت می گیرد.

بر این اساس، کاروان ورزش ایران‌ پنجشنبه هفته جاری (۲۰ فروردین) به صورت زمینی به سمت مرز باجگیران حرکت می کند تا از آنجا و بازهم به صورت زمینی راهی عشق آباد ترکمنستان می شود. این کاروان از عشق آباد ‌و به صورت هوایی راهی پکن‌ می شود و از آنجا راهی سانیا خواهد شد.

ترکیب کاروان ورزش ایران در بازی های ساحلی آسیا ۱۰۲ نفره است. از این تعداد، ۶۱ نفر ورزشکار هستند که در ۱۰ رشته فعالیت دارند.