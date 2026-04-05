۸۶ مدرسه استان ایلام بر اثر حملات آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج زینیوند اظهار کرد: روند آموزش مجازی دانشآموزان در استان تا پایان فروردینماه ادامه خواهد داشت و درباره نحوه ادامه آموزش پس از آن، متناسب با شرایط کشور تصمیمگیری میشود.
زینیوند با اشاره به وضعیت برگزاری کلاسها گفت: آموزش دانشآموزان در حال حاضر در بستر فضای مجازی در حال انجام است و امیدواریم با بهبود شرایط، امکان برگزاری کلاسهای حضوری یا ترکیبی نیز فراهم شود.
وی درباره نحوه برگزاری امتحانات افزود: امتحانات پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم بهصورت داخلی و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سطح استان برگزار خواهد شد. درباره امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم نیز تصمیمگیریها در سطح ملی و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است و سناریوهای مختلفی از جمله برگزاری استانی یا کشوری در دست بررسی قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام همچنین به خسارت وارد شده به مدارس استان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود 86 مدرسه در استان آسیب دیدهاند که از این تعداد حدود 70 مدرسه آسیب جدی دیدهاند. عملیات ترمیم، بازسازی و بهسازی این مراکز آموزشی از روز گذشته آغاز شده و تلاش میکنیم تا پایان هفته حدود 80 درصد مدارس آسیبدیده ترمیم شوند؛ بهویژه مدارسی که در مجاورت مراکز نظامی قرار دارند.
زینیوند درباره حضور کادر اجرایی مدارس نیز گفت: مدیران و کادر اجرایی مدارس همانند سایر ردههای مدیریتی موظف به حضور در مدارس هستند. البته بانوانی که فرزند زیر شش سال دارند الزامی برای حضور ندارند و میتوانند با تشخیص مدیر مدرسه بهصورت دورکاری فعالیت کنند.
وی با اشاره به وضعیت رتبهبندی معلمان گفت: فرآیند رتبهبندی همکاران فرهنگی پیش از نوروز بهطور کامل در استان به پایان رسید و ایلام نخستین استانی است که تمامی مطالبات سال 1404 فرهنگیان را پرداخت کرده است. همچنین احکام کارگزینی سال 1405 همکاران از پانزدهم فروردین صادر شده و حقوق فروردین بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز گفت: تصمیمگیری درباره شهریه و برخی هزینهها در حوزه اختیارات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است و آموزش و پرورش استان در این زمینه دخالتی ندارد.
وی تأکید کرد: حضور کادر آموزشی و اجرایی مدارس برای تولید محتوای آموزشی آنلاین و آفلاین، پیگیری وضعیت دانشآموزانی که دسترسی به فضای مجازی ندارند و همچنین تولید محتوای فرهنگی و تربیتی ضروری است.
زینیوند درباره هزینه سرویس مدارس نیز گفت: تعیین هزینه سرویس مدارس در اختیار آموزش و پرورش نیست و این موضوع از سوی شهرداریها و فرمانداریهای هر شهرستان تعیین میشود.
