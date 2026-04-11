فرهنگیان و دانش آموزان همدان ۹ رتبه کشوری کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از موفقیت چشمگیر فرهنگیان و دانش‌آموزان این استان در دوازدهمین جشنواره ملی تولید محتوای آموزشی و تربیتی «رشد» و کسب ۹ رتبه برتر کشوری خبر داد و اظهار کرد: در این دوره از جشنواره که با مشارکت بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از فرهنگیان، دانش‌آموزان و دانشجومعلمان سراسر کشور برگزار شد، نمایندگان استان همدان با ارائه آثار خلاقانه موفق به کسب جایگاه‌های ارزشمندی شدند.

وی در تشریح افتخارات بخش دانش‌آموزی ادامه داد: محمد امین صالح از شهرستان نهاوند در رشته «استاپ‌موشن» و راضیه یاری از ناحیه یک همدان در رشته «اینفوگرافیک»، موفق به کسب رتبه اول کشور شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: راتا اصلانی، الینا مردانی، آیدا هیزچی، دنیا طاهری و فاطمه زارعی از ناحیه دو همدان، رتبه سوم رشته استاپ‌موشن را از آن خود کردند و ریحانه رضایی از شهرستان ملایر در حوزه هوش مصنوعی (تصویر و ویدئو) شایسته تقدیر شناخته شد.

وی در ادامه به موفقیت فرهنگیان اشاره کرد و افزود: مریم لشکری از فرهنگیان ناحیه دو همدان نیز موفق شد مقام سوم کشوری را در قالب اثر استاپ‌موشن به خود اختصاص دهد.

شیدایی با تاکید بر اهداف برگزاری این جشنواره ملی، بیان کرد: جشنواره تولید محتوای «رشد» با هدف شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی، بسترسازی برای نقش‌آفرینی فعالان عرصه تعلیم و تربیت و همچنین تامین محتوای دیجیتال مناسب برای بارگذاری در رمزینه‌های پاسخ سریع (QR Code) کتاب‌های درسی برگزار می‌شود.

وی ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت‌ها و قدردانی از تلاش‌های اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای اداره‌کل، ابراز امیدواری کرد که این دستاوردها، انگیزه‌ای مضاعف برای گام‌های عملی و مؤثر در راستای تولید و تامین محتوای الکترونیکی کاربردی و استاندارد برای نظام آموزشی کشور باشد.