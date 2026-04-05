۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

مدارس به پایگاه مدیریت بحران «جنگ رمضان» تبدیل شد

سمنان-معاون وزیر آموزش و پرورش از ساماندهی کمیته‌های بحران در وزارتخانه خبر داد و گفت: بخشی از مدارس و مراکز رفاهی برای اسکان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در شرایط جنگی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند بعد از ظهر یکشنبه با حضور در منزل شهید «علیرضا دوست‌محمدی» ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده شهید، گزارشی از اقدامات مجموعه آموزش‌وپرورش در حوزه پشتیبانی، فرهنگی و آماده‌سازی امکانات برای خدمت‌رسانی در شرایط اخیر ارائه داد.

وی با اشاره به سازماندهی کارگروه‌های تخصصی در سراسر کشور، اعلام کرد که بخشی از مدارس، ادارات و مراکز رفاهی آموزش‌وپرورش برای اسکان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت تبیین درست شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد و افزود که مجموعه آموزش‌وپرورش در کنار خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان حضور مستمر خواهد داشت.

فولادوند با اشاره به نقش و جایگاه شهدا و خانواده‌های آنان، بر لزوم حفظ وحدت و انجام وظایف اجتماعی و تاریخی در این مقطع تأکید کرد.

