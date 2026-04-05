مدارس به پایگاه مدیریت بحران «جنگ رمضان» تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند بعد از ظهر یکشنبه با حضور در منزل شهید «علیرضا دوست‌محمدی» ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده شهید، گزارشی از اقدامات مجموعه آموزش‌وپرورش در حوزه پشتیبانی، فرهنگی و آماده‌سازی امکانات برای خدمت‌رسانی در شرایط اخیر ارائه داد.

وی با اشاره به سازماندهی کارگروه‌های تخصصی در سراسر کشور، اعلام کرد که بخشی از مدارس، ادارات و مراکز رفاهی آموزش‌وپرورش برای اسکان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت تبیین درست شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد و افزود که مجموعه آموزش‌وپرورش در کنار خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان حضور مستمر خواهد داشت.

فولادوند با اشاره به نقش و جایگاه شهدا و خانواده‌های آنان، بر لزوم حفظ وحدت و انجام وظایف اجتماعی و تاریخی در این مقطع تأکید کرد.