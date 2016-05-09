به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولاوند ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره نوجوان سالم در همدان با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین رکن جوامع بشری است، گفت: نیروی انسانی جوامع بشری را به سمت پیشرفت و توسعه سوق می دهد.

وی با بیان اینکه جامعه ای که همه امکانات را داشته باشد ولی از نظر نیروی انسانی دچار کمبود باشد پیشرفت نخواهد کرد، گفت: نیروی انسانی در پیشرفت حرف اول را میزند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر اینکه نیروی انسانی هر جامعه در یک زمانی باید بازنشسته شود و جای خود را به نسل جدید و نیروی جوان و کارآمد بدهد، افزود: نوجوانان و جوانان نهال های نوپای هر جامعه هستند که به عنوان بزرگترین سرمایه ملی باید آموزش ببندند تا از آسیب های اجتماعی محافظت شوند.

وی بیان داشت: با تحول در نظام جمهوری اسلامی در سال ۵۷ نگرش جهان استکبار به این مرزو بوم تغییر کرد و طی سالهای بعد از انقلاب یک دشمنی به وجود آمدو اکنون دشمنان از ایدئولوژی جمهوری اسلامی هراس دارند.

عبدالرضا فولادوند با تاکید بر اینکه باید نیروی انسانی را انقلابی بار بیاوریم و در مقابل آسیب های اجتماعی از آنها محافظت کنیم، گفت: باید جوانان را از آسیب هایی که آنها را از ایدئولوژی نظام مقدس اسلامی دور می کند و به سمت ایدیولوژی الحاقی غربی سوق می دهد، دور نگهداریم.

وی با بیان اینکه آموزش وپرورش و سایر مجموعه هایی که به نوعی دغدغه آسیب های اجتماعی را دارند با همکاری تلاش می کنند جوانان و نوجوانان را از این آسیب های برنامه ریزی شده و مهندسی شده در امان نگاه دارن، گفت: ما به تنهایی توان محافظت از جوانان را نداریم و سازمان ها و ارگان های دولتی و همه کسانی که احساس مسئولیت می کنند باید به کمک آموزش وپرورش بیایند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه باید خود را به علوم جدید پیشگیری مسلح و در راستای مقابله با جنگ طراحی شده و برنامه ریزی شده دشمنان حرکت کنیم، اظهار داشت: بی شک اگر کوچکترین سستی و سهل انگاری در این هدف اتفاق بیفتد، باید در مقابل خون شهدا پاسخگو باشیم.

فولادوند اعلام کرد: در استان با تشکیل شورایی به نام شورای سلامت، مشکلات روحی و رفتاری و آسیب هایی که نوجوانان و جوانان را تهدید می کند رصد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان برای تخریب و انحراف نسل جوان هزینه های بسیاری دارند، تاکید کرد: باید از بودجه های کشوری بخشی را به مقابله با این تهاجم اختصاص دهیم بنابراین با سرمایه گذاری می توان دانش آموزان را در مقابل آسیب های اجتماعی تقویت کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: اگر تلاش خود را در راستای توانمند کردن نوجوانان و جوانان بکار بندیم و از تکنولوژی روز برای مبارزه با آسیب های اجتماعی استفاده کنیم، بی شک دشمنان را در رسیدن به هدف ناکام خواهیم کرد.

عبدالرضا فولادوند با اشاره به اینکه امروز از اخلاق اسلامی غافل شده ایم، گفت: جای خالی کلاس های اخلاق در آموزشگاهای دولتی و آزاد به چشم می آید.