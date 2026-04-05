به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی که منجر به صدور اخطاریه شده است با دستور دادستان قلع‌وقمع و باید به حالت اولیه اعاده شود.

وی تصریح کرد: تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان خرم‌آباد پس از هماهنگی‌های لازم با حضور عوامل مرتبط به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع طبق قانون حفظ کاربری در روستای «گزله» قلع‌وقمع شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت‌وساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است، افزود: بر اساس قانون علاوه بر قلع‌وقمع بناهای احداثی با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کردعلیوند، تصریح کرد: فعالیت اکیپ‌های گشت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سرتاسر استان همچنان به‌صورت روزانه و مستمر ادامه دارد، ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی، امنیت غذایی را تهدید می‌کند و بهتر است مردم از خردکردن و قطعه‌بندی اراضی زراعی و تبدیل آن خانه‌باغ بپرهیزند و سرمایه خود را هدر ندهند.