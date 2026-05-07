به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولیخانی فرمانده انتظامی پاکدشت از قلعوقمع ۷۳ مورد ساختوساز غیرمجاز در منطقه کلین از توابع بخش شریفآباد خبر داد.
ولیخانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی پاکدشت به همراه جهاد کشاورزی این شهرستان، در اجرای حکم قضایی اقدام به قلعوقمع ۷۳ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل بنا، دیوارکشی، محوطهسازی و تفکیک اراضی در منطقه کلین کردند.
فرمانده انتظامی پاکدشت با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان زمینخواری و ساختوسازهای بدون مجوز تأکید کرد: تعامل پلیس با دستگاه قضائی و جهاد کشاورزی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها به طور مستمر ادامه دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما