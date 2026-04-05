واکنش برادرزاده ترامپ به تهدیدات اخیر او علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، برادرزاده رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی در ایران، گفت: «مساله فقط این نیست که دونالد چنین پیام هولناکی را منتشر کرده؛ مساله این است که هیچ‌کس نتوانسته او را متوقف کند. یا بدتر از آن، هیچ‌کس حتی فکر نکرده که باید جلویش را بگیرد.»

پیش از این، سناتور برنی سندرز سناتور مستقل ایالت مورنت در کنگره آمریکا نیز درباره تهدیدات ترامپ گفت: این‌ها هذیان‌های یک فرد خطرناک و از نظر روانی نامتعادل است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. این جنگ را پایان دهید.

گفتنی است که ترامپ پس از شکست‌های مکررش در جنگ رمضان، همچنان ایران را تهدید می‌کند. او اخیرا مدعی بازگرداندن ایران به عصر حجر شد و گفت که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، پل‌ها و نیروگاه‌های آن را بمباران خواهد کرد.