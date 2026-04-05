۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

واکنش برادرزاده ترامپ به تهدیدات اخیر او علیه ایران

«ماری ترامپ» برادر زاده دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست آمریکا به تهدیدات او علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برادرزاده رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی در ایران، گفت: «مساله فقط این نیست که دونالد چنین پیام هولناکی را منتشر کرده؛ مساله این است که هیچ‌کس نتوانسته او را متوقف کند. یا بدتر از آن، هیچ‌کس حتی فکر نکرده که باید جلویش را بگیرد.»

پیش از این، سناتور برنی سندرز سناتور مستقل ایالت مورنت در کنگره آمریکا نیز درباره تهدیدات ترامپ گفت: این‌ها هذیان‌های یک فرد خطرناک و از نظر روانی نامتعادل است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. این جنگ را پایان دهید.

گفتنی است که ترامپ پس از شکست‌های مکررش در جنگ رمضان، همچنان ایران را تهدید می‌کند. او اخیرا مدعی بازگرداندن ایران به عصر حجر شد و گفت که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، پل‌ها و نیروگاه‌های آن را بمباران خواهد کرد.

    • به IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      جنگ تا ظهور ادامه دارد
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      اگر خوک زرد وحشی تهدیدات خود را عملی کند شما هم پلها نیروگاهها مراکز اقتصادی مهم عربی منطقه را که همدستان حامیان امریکا اسرایلند بزنید تا اینها هم به عصر حجر بروند در کویت قطر بحرین امارات سعودی اردن . بسته شدن تنگه هرمز هم خوک زرد را به شدت عصبانی دیوانه کرده دارد خفه میشود خبر مرگش دو سه روز آینده میرسد همین فشارات روانی او را به درک واصل می کند انشالله . این خوک زرد جنایتکار روی پدربزرگ آلمانی اش هیتلر را هم سفید کرده !
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      هر کس این خوک زرد پلید جنایتکار شرور متجاوز رذل را بکشد بزرگترین خدمت را در حق عالم بشریت و انسانها انجام داده شهید حق واقعی و جایش بهشت است .
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      گویا حدود ۴۰٪ از امریکائیها موافق حمله نظامی به ایران هستند بر این ملت کوردل امریکا هم لعنت انشاله همه امریکا نابود شود با ملت دولتش با زلزله ۱۰ ریشتری! امریکا اسرائیل دو کشور حرام زاده که عده ای از اروپایی ها با قتل غارت دزدی غصب اشغال ایجاد کرده اند. وجهه قانونی شرعی عقلی عرفی ندارد دو کشور شیطانی باطل ناحق که ساکنانش اشغالگر غاصب متجاوزند
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خوک زرد و نتانیابو چه خوابهایی برای ایران دیده بودند ولی در واقعیت خوابهای این دو شرور وارونه تعبیر شد !
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      فقط کشتن این خوک زرد جنایتکار پست پلید بی وجدان ملعون منفور که دستش به خون کودکان بیگناه جوانان مردم ایران آلوده است ذره ای تسلی خاطر و تسکین دلهاست.مرگ بر امریکای جهانخوار که به دزدی غارت چپاول اموال قتل جان مردمان دنیا عادت کرده اند.
    • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      سابقه عملکرد شرارت آمیز و شیطانی که دو کشور فاسد متجاوز شرور امریکا اسرائیل دارند امید چندانی به نتیجه بخشی مثبت مذاکرات پاکستان نیست این دو شیطان به هیچ راهی مسقیم و به هیچ تعهد قراردادی پایبند نبوده اند خدا نابود کند این دو حکومت شیطانی را از روی زمین . قانون گریز ضعیف کش متجاوز دزد غارتگر چپاولگرند تشکیل این دو کشور جعلی بر پایه تعدی تجاوز غارت و بقایشان هم بر همین منوال است وگرنه نابود میشوند
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      کاخهای آل سعود را بزنید و مردم عربستان را به انقلاب بر علیه خاندان کثیف آلسعود کودتایی اشغالگر دعوت کنید تا حکومت عربستان را از دست آل سعود غاصب گرفته به مردم عربستان تحویل نمایید.

