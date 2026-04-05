۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۱

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:

ارائه خدمات مشاوره‌ای به زنان آسیب‌دیده از جنگ ضروری است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ارائه بسته‌های تخصصی حمایتی مشاوره‌ای به زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده بر اثر جنگ تحمیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در نخستین نشست مشترک با مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی در سال جدید، شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی و شهدای کودک، زن و خانواده را تسلیت گفت و نقش‌آفرینی و حضور فعالانه نیروهای مسلح در عرصه نظامی، مردم در عرصه اجتماعی و خدمت‌رسانی نیروها و کارمندان در دولت و دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ تحمیلی را ستودنی دانست.

️وی ادامه داد: بسیاری از زنان از کادر درمان تا شبکه بانکی – مالی و گمرکی و عرصه‌های فرهنگی در این ایام مشغول به فعالیت بودند و تلاش داشتند بهترین نسخه خود و آنچه شایسته ایران و مردم ایران است را ارائه دهند و این حضور و نقش‌آفرینی، چندین برابر ظرفیت آنها بود.

کد مطلب 6792719

