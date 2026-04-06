شهادت ۶کودک در پی تجاوز امریکایی- صهیونی بامداد دوشنبه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر و طبق اعلام روابط عمومی اورژانس استان تهران، بامداد دوشنبه شش کودک در اثر حملات امریکایی - صهیونی در استان تهران به شهادت رسیدند.

بر این اساس، در پی حملات امشب امریکایی - صهیونیستی به استان تهران، متأسفانه جمعی از غیرنظامیان، از جمله کودکان بی‌دفاع، جان خود را از دست دادند.

در این حملات، چهار دختربچه و دو پسر زیر ۱۰ ساله به شهادت رسیدند؛ کودکانی که قربانی خشونتی شدند که هیچ نسبتی با زندگی کودکانه و بی‌گناه آنان نداشت.

جزئیات بیشتر از این حادثه، از جمله محل دقیق وقوع، تعداد مصدومان احتمالی و روند امدادرسانی، متعاقباً اعلام خواهد شد.