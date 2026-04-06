  1. استانها
  2. البرز
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

شهادت زوج جوان، نتیجه حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به نظر آباد 

کرج- در حمله امروز رژیم صهیونی آمریکایی به نظرآباد یک زوج جوان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد با اعلام این خبر گفت: بامداد امروز و در پی اصابت موشک های رژیم صهیونی و آمریکایی به منازل مسکونی در نظرآباد ، پس از اجرای عملیات جستجو و نجات و آوار برداری توسط نیروهای هلال احمر و آتش نشانی، پیکر زوج جوان از محل خارج شد که هر دو به فیض شهادت رسیده بودند.

وی گفت: تعدادی از شهروندان نیز مجروح شده و به منازل مسکونی خساراتی رسیده بود

شمیرانی اظهار داشت: این اقدامات مصداق جنایات جنگی ست و سکوت جامعه بین المللی نشان از ناکارآمدی نظام جهانی و وابستگی آن به آمریکا و صهیونیست هاست و مدعیان حقوق بشر باید بیایند و ببینند که چگونه شهروندان عادی ایرانی و مردمان بیگناه در حال شهید شدن هستند و آنها سکوت اختیار کردند.

کد مطلب 6792835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

