وضعیت هوای شهرکرد قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: بر اساس آخرین اندازهگیریها، وضعیت کیفیت هوای شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان در ساعت ۹ صبح امروز ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵ اعلام شد.
وی از آلایندههای شاخص لحظهای در این شهرها خبر داد و گفت: در شهرکرد میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: ۲۵ میکروگرم بر مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: ۶۹ میکروگرم بر مترمکعب است که بر این اساس شاخص لحظهای کیفیت هوا (۷۵)، هوای شهرکرد در شرایط «قابل قبول» قرار دارد.
کریمی به وضعیت هوا در شهرستان بروجن نیز اشاره کرد و گفت: میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: ۸۹ میکروگرم بر مترمکعب، میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: ۲۹ میکروگرم بر مترمکعب که بر این اساس شاخص لحظهای کیفیت هوا (۸۵)، هوای بروجن در شرایط «قابل قبول» قرار دارد.
وی به وضعیت کیفیت هوا در شهرستان لردگان نیز اشاره کرد و بیان داشت: میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: ۳۵ میکروگرم بر مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: ۷ میکروگرم بر مترمکعب است که بر اساس شاخص لحظهای کیفیت هوا (۲۳)، هوای لردگان در شرایط «پاک» قرار دارد.
لازم به ذکر است؛ حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است.
