دستگیری عوامل تصویربرداری و جاسوسی از مراکز نظامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان روز دوشنبه اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق میدانی و همکاری مؤثر مردم، موفق شدند ۲ نفر خائن و وطن‌فروش را که اقدام به تصویربرداری از محل‌های مورد اصابت حملات هوایی و برخی مقرهای نظامی کرده و تصاویر را برای رسانه‌های معاند و تروریستی اینترنشنال ارسال می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

مأموران جان‌برکف رده‌های تخصصی پلیس نیز در اجرای مأموریت‌های گشت‌زنی هدفمند، به فردی مظنون شدند که در حال تصویربرداری و انجام اقدامات جاسوسی از مراکز نظامی و برخی افراد خاص بود. این فرد پس از بی‌توجهی به هشدارها و دستورات قانونی پلیس، با رعایت کامل قانون به‌کارگیری سلاح، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از زمین‌گیر شدن، دستگیر شد.

در بخش دیگری از اقدامات، پس از مراجعه راننده یکدستگاه کامیون و اعلام سرقت بارکنی در یکی از شهرستان‌های همجوار، مأموران انتظامی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و عملیات پلیسی دقیق، هر دو سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان تأکید کرد: برخورد قاطعانه با عوامل جاسوسی، مجرمان و مخلان امنیت اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت و همکاری مردم نقش مهمی در موفقیت مأموریت‌های پلیس دارد.