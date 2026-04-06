به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در سی‌وهفتمین روز جنگ رمضان، با قدردانی از تلاش‌های میدانی و جهادی فعالان این حوزه، به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: مجموعه وزارت ارتباطات تلاش کرده است آثار ناشی از جنگ و اختلالات ارتباطی را به حداقل برساند، هرچند پیچیدگی‌های شرایط جنگی، محدودیت‌هایی را به همراه داشته است.

وی با اشاره به نقش فعالان دیجیتال در حفظ پویایی خدمات در این دوره، تصریح کرد: عملکرد میدانی کسب‌وکارهای دیجیتال در این شرایط، دلگرم‌کننده بوده و آثار آن در جامعه به‌روشنی مشاهده شده است.

ضرورت ارائه یکپارچه مطالبات و داده‌های دقیق

وزیر ارتباطات با اشاره به پیگیری برگزاری جلسات با مسئولان ارشد کشور برای انتقال مستقیم مسائل فعالان این حوزه، اعلام کرد: در شرایط فعلی، ارائه منسجم و مبتنی بر آمار دقیق از مشکلات و آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد و مکاتبات مستند می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه تداوم این مسیر نیازمند همراهی فعالان است، افزود: نباید در مسیر پیگیری مطالبات دچار وقفه شد و استمرار در انعکاس مسائل، به تسهیل فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

تمرکز دولت بر حمایت‌های هدفمند و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای

هاشمی با اشاره به طرح موضوع حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در دولت، اعلام کرد: این موضوع با رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است و تلاش می‌شود حمایت‌ها متناسب با ظرفیت‌های موجود دولت انجام شود.

وی تأکید کرد: رویکرد دولت، ارائه حمایت‌های متمرکز و یکپارچه است و از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای پرهیز خواهد شد تا منابع محدود موجود به شکل بهینه تخصیص یابد.

توجه به آسیب‌های انسانی و ضرورت همدلی در زیست‌بوم دیجیتال

وزیر ارتباطات با اشاره به برخی آسیب‌های روحی و اجتماعی در میان فعالان این حوزه، گفت: گزارش‌هایی از فشارهای شدید بر برخی از فعالان و حتی تصمیمات نگران‌کننده دریافت شده که ضرورت تقویت ارتباطات انسانی و حرفه‌ای در این زیست‌بوم را دوچندان می‌کند.

وی بر لزوم افزایش همدلی میان کسب‌وکارها تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی، باید از رقابت‌های معمول عبور کرد و به سمت هم‌افزایی و همکاری بیشتر حرکت کرد؛ تشکل‌های صنفی در این زمینه نقش کلیدی دارند.

تداوم حمایت زیرساختی و تأکید بر حل مسئله

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت، اظهار کرد: در مواردی که نیاز منعکس شده، تلاش شده خدمات پردازشی و ذخیره‌سازی برای کسب‌وکارها تأمین شود و در برخی موارد نیز سایر نهادها در این زمینه همکاری داشته‌اند.

وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، حل مسائل و گره‌گشایی از مشکلات است و نه انتساب اقدامات به یک دستگاه خاص.

قدردانی از فعالان و امید به پایان عزتمندانه جنگ

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با عذرخواهی بابت محدودیت‌های ارتباطی ایجادشده در این دوره، تأکید کرد: شرایط پیش‌آمده، شرایطی غیرعادی و ناشی از جنگ مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

هاشمی با قدردانی از ایستادگی و تلاش جوانان کشور در این دوره، گفت: مقاومت شکل‌گرفته در برابر قدرت‌های نظامی، قابل توجه و افتخارآمیز است و امید می‌رود این شرایط با حفظ عزت کشور به پایان برسد و زمینه برای شکل‌گیری فرصت‌های جدید فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این جلسات، اعلام کرد: تعامل با فعالان اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت و وزارت ارتباطات در حد توان، حمایت از این حوزه را پیگیری می‌کند.