به گزارش خبرگزاری مهر، اسد الله ربانی‌مهر شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد ورزش و جوانان استان همدان ضمن تشکر از مسئولیت پذیری سمن ها در دوران جنگ اظهار کرد: در کنار اقدامات داوطلبانه در زمان جنگ، برنامه ریزی سالیانه سمن ها کمک بزرگی به موفقیت تشکل‌ها است.

وی بر اهمیت نقش تاریخی و اجتماعی این نهادهای مردمی در دوران جنگ و استمرار فعالیت‌های داوطلبانه تأکید کرد و ادامه داد: تقویت ظرفیت‌های جوانان و حمایت از فعالیت‌های سازمان‌یافته آنها یک ضرورت است.

حمد الله چاروسایی معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه گزارشی از اقدامات انجام‌شده از سوی حوزه جوانان و سازمان های مردم نهاد جوانان در جنگ رمضان ارائه داد و افزود: برنامه‌های اجراشده در ۳۵ روز اخیر، بر نقش محوری سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای نشاط اجتماعی و اجرای طرح‌های جوان‌محور استان تاکید دارد.

این نشست با تبادل نظر نمایندگان سمن‌ها درباره ضرورت گسترش همکاری‌ها و طرح دیدگاه‌های آنان در زمینه برنامه‌های پیش‌رو ادامه یافت.