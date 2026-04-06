۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز

شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز

تبریز- در پی حمله آمریکایی و صهیونیستی صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز شنیده شد.

به گزارش خبرنگارمهر، ظهر روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه در پی حمله هوایی صهیونی-آمریکایی، صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز شنیده شد.

