۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ کد مطلب 6793174 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز تبریز- در پی حمله آمریکایی و صهیونیستی صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز شنیده شد. به گزارش خبرنگارمهر، ظهر روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه در پی حمله هوایی صهیونی-آمریکایی، صدای جنگنده و انفجار در شمال تبریز شنیده شد. مطالب مرتبط فرشی: یک منطقه در قراملک مورد اصابت دشمن قرار گرفت انهدام مهمات عمل نکرده جنگی در شهرستان بناب شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در غرب تبریز و فعالیت پدافند همبستگی کارگران غرب تبریز با کارگران بیکار شدهٔ شرکت بلبرینگسازی هیچ اصابتی روز یکشنبه به مناطق غیرنظامی استان گزارش نشده است برچسبها تبریز انفجار حمله رژیم صهیونیستی به ایران
