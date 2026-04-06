قتل زن ۴۸ ساله در آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ جواد احمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در سطح شهر آبدانان بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: باحضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد خانمی با هویت معلوم حدودا ۴۸ ساله توسط برادرش با سلاح گرم زخمی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان ادامه داد: خانم مجروح توسط عوامل امدادی جهت مداوا به بیمارستان شهرستان منتقل و با وجود تلاش کادر درمان، به دلیل شدت جراحت در بیمارستان فوت کرد.

سرهنگ احمدی با بیان اینکه قاتل با هماهنگی مرجع قضائی بلافاصله توسط مأموران انتظامی دستگیر شد گفت : متهم علت را اختلافات خانوادگی اعلام کرد . متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.