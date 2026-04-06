  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

قتل زن ۴۸ ساله در آبدانان

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان از وقوع یک فقره قتل زن ۴۸ ساله توسط برادرش با سلاح گرم به دلیل اختلافات خانوادگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ جواد احمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در سطح شهر آبدانان بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: باحضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد خانمی با هویت معلوم حدودا ۴۸ ساله توسط برادرش با سلاح گرم زخمی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان ادامه داد: خانم مجروح توسط عوامل امدادی جهت مداوا به بیمارستان شهرستان منتقل و با وجود تلاش کادر درمان، به دلیل شدت جراحت در بیمارستان فوت کرد.

سرهنگ احمدی با بیان اینکه قاتل با هماهنگی مرجع قضائی بلافاصله توسط مأموران انتظامی دستگیر شد گفت : متهم علت را اختلافات خانوادگی اعلام کرد . متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6793448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها